LA HABANA, Cuba. – La necesidad y las ganas de salir adelante llevaron a Hanny Valenciaga, una joven graduada de Comunicación Social en la Universidad de La Habana, a perseguir un sueño que nació en la niñez y que años más se convertiría en su propio emprendimiento: Made by Hanny, una “fábrica” personal de funkos.

Un funko es una figura coleccionable que sobresale por tener la cabeza cuadrada y en mayor proporción con respecto al cuerpo. En sus inicios, Hanny hizo resistencia a crearlos, pues consideraba que ya existían en el mercado internacional y ella deseaba innovar. No obstante, la pasión por los funkos le ganó.

“Desde muy pequeña hacía figuritas con plastilina, no fui una niña que prefiriera salir de casa; prefería quedarme viendo el televisor. Un día se me ocurrió usar plastilina, que en aquel momento nos la daban en la escuela, e intenté reproducir los muñequitos que veía”.

Ese es el origen, en primera instancia, del trabajo actual de Hanny: no solo su realización sino también su forma de mantenerse.

“Era una deuda pendiente con mi niña interior, pero quería hacer los muñecos con una materia que fuera más resistente y poder vivir de eso”, explica la joven de 28 años.

Hanny Valenciaga (Foto: May Reguera – made_by_hanny – IG)

Desde febrero de 2021, Hanny se dedica solo a su emprendimiento. Ahora su única fuente de ingreso es hacer funkos y figuras que reproducen la imagen de animados y personalidades, un arte que le ha dado alegrías durante estos años. Entre las primeras piezas que modeló en cerámica fría estuvo el personaje Red de Angry Birds.

“No fue hasta mucho después de graduada que me decidí a emprender. Todo fue con un perfil muy bajo, porque llevaba muchos años desvinculada de lo que era el modelado, era algo que hacía más bien como un hobby en la primaria. Mi familia me ayudó muchísimo buscando los materiales que necesitaba, porque no tenía dinero para invertir, en aquel momento trabajaba para el Estado y cobrara 300 y pico de pesos, algo así, y estaba alquilada”, cuenta Hanny.

Figuras de la cultura nacional como la actriz cubana Ana de Armas, el actor Luis Alberto García, el cantante y compositor Leoni Torres, el escritor y repentista Alexis Díaz-Pimienta, el humorista Luis Silva, entre otros rostros del panorama artístico, poseen un funko nacido en sus manos.

El cantante Leoni Torres muestra los funkos dedicados a él (Foto: made_by_hanny – IG) Uno de los funkos dedicados a Leoni Torres (Foto: made_by_hanny – IG)

Emprender en Cuba: el funko más difícil de modelar

Para Hanny, emprender tiene ventajas y retos. “Lo mejor es que gestionas tu tiempo, trabajas a tu ritmo, no tienes esa presión encima de ti de otra persona”, dice. “Lo peor es que tienes que gestionarlo todo. No obstante, desde que emprendí me siento más feliz, no solo porque trabajo en algo que me apasiona, sino porque siento que estoy más cerca de lograr mi sueño y mis objetivos desde el punto de vista económico, social y cultural”.

Hanny Valenciaga (Foto: May Reguera – made_by_hanny – IG)

“Cada vez las personas apuestan más por tener su propio emprendimiento, porque casi todos surgen de un deseo que uno tuvo o un talento que dista bastante de lo que estudió. Es algo que una hace por una mismo y siente que está luchando y esforzándose por una, no por una entidad. Además, por tener más independencia económica”.

La joven cree que “es bastante difícil emprender en Cuba, porque para llegar a comprar los materiales casi siempre tienes que contar con una tercera persona que te ayude a traerlos de otro país”, dice.

“Además, con el tema de la subida del dólar los precios cambian y los montos para invertir suben. También, cuando quieres comercializar para otro país no tienes vías de envíos que sean seguras. A mí me encantaría poder hacer envíos internacionales y es súper difícil”, lamenta

“Es complejo conseguir los materiales. Una quisiera trabajar con lo mejor de lo mejor, pero es muy difícil si no puedes viajar. Los costos de producción, y por tanto los precios de venta, se han vuelto bastante inaccesibles”.

“Nunca ha sido mi objetivo hacer un producto superaccesible al público porque no estoy vendiendo una necesidad, sino un lujo, pero, por supuesto, el precio se ve afectado por el costo de producción”, detalla.

Funko inspirado en el personaje de Ana de Armas en el filme Blonde (Foto: made_by_hanny – IG) El actor y dramaturgo Jazz Vilá con el funko de La China, su personaje en la película Juan de los muertos (Foto: made_by_hanny – IG)

Pese a los contratiempos, Hanny recomienda “no rendirse nunca”. “Es una frase supertrillada ―dice―, pero es real. Te vas a topar con que el precio de tus materiales subió y no contabas con eso, pero tienes dos opciones, dejas de trabajar o lo asumes y ya sabes que, para la próxima, tienes que tenerlo en cuenta”.

Como parte de sus proyectos para 2024, está diversificar las figuras personalizadas que realiza. “Me gustaría tener envíos internacionales de una manera segura y rápida, que algo que hiciera se convirtiera en un premio de algún festival, quizás el de Cine Pobre de Gibara o del Nuevo Cine Latinoamericano. Quiero seguir llegando a personas con prestigio nacional e internacional, que es de lo que más alegría me ha traído”.

“Me gustaría poder hacer más personajes, personalidades de la cultura cubana: a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Bola de Nieve; que muchas personas se acercaran y me pidieran cosas así. Polo Montañez, Compay Segundo… eso me haría mucha ilusión”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.