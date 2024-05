CIUDAD DE MÉXICO, México.- El cuerpo de la bartender Alexandra Constantinescu, de origen rumano, fue hallado en un hotel en Cuba días después de haber finalizado el certamen Cocktail Maestros de Havana Club, donde concursó.

De acuerdo con la información trascendida en el sitio Drinks International, “Lexie” Constantinescu, como la llamaban sus conocidos, fue encontrada sin vida días después de participar en el concurso de coctelería, que se extendió del 15 al 18 de abril.



Constantinescu, residente en Londres y trabajadora del bar Lyaness, era una de las finalistas británicas del Havana Club Cocktail Maestros, junto con su colega Shreya Basu.



La prensa alude a que Constantinescu prolongó su viaje a Cuba más allá de la competición, que concluyó el 18 de abril. Su cuerpo fue encontrado en su hotel el 20 de abril. Sin embargo, no han trascendido detalles sobre el hecho y las autoridades cubanas no han reportado el suceso.

El también bartender Pedro Montero, colega de Constantinescu, reveló que la mañana del sábado 20 de abril, un equipo encontró su cadáver. Sin embargo, nadie informó inmediatamente, sino hasta pasados tres días de la tragedia.

“No fue hasta tres días después cuando recibimos la noticia a través de la embajada de que había fallecido, sin ninguna explicación sobre cómo o por qué había sucedido”, escribió el joven.

En su post, compartido a una semana del hecho, exigía “un resultado final que pueda arrojar algo de luz sobre las circunstancias que rodearon su muerte”.

“La falta de información no ha hecho más que agravar nuestro dolor y confusión, y esperamos poder cerrar el caso pronto”, concluyó.



En la cuenta oficial de Instagram del bar Lyaness sus colegas escribieron: “Todos tenemos el corazón roto por las tristes noticias sobre Lexie. Es tan difícil de calcular cuando has estado tratando con tanta vitalidad, calidez y emoción enterarte de que no podrás volver a compartir eso.”



Basu, compañera de equipo y colega de Constantinescu, también le rindió homenaje a través de Instagram: “Gracias por sacar siempre lo mejor de cada uno. Siempre eras la sonrisa más brillante de la habitación, con la risa más sonora y el pelo más rojo, nunca difícil de notar. Al volver al trabajo en las cuatro paredes que llamábamos hogar, pensaré en ti y en cómo tenías la capacidad de alegrarle el día a cualquiera con la más mínima conversación.”

La familia de Lexie creó una recaudación de fondos en línea para poder sacar de Cuba el cuerpo de la joven.

“Estamos llegando en un momento de pérdida desgarradora para pedir su apoyo. El inesperado fallecimiento de Lexie nos ha dejado a todos conmocionados, y ahora nos enfrentamos al reto de traerla a casa desde Cuba para que descanse. Cualquier contribución que pueda hacer será de gran ayuda para su familia en la gestión de esta carga inesperada y será profundamente apreciada mientras navegamos este difícil viaje juntos”, se lee en el sitio.

