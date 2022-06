MIAMI, Estados Unidos. – El cuerpo de la joven cubana Claudia Montes, de 22 años, fue encontrado sin vida este sábado, según confirmaron varios de sus familiares en redes sociales. Montes, quien residía en el municipio de Martí, en Matanzas, había sido reportada como desaparecida hace 14 días.

“Mi hermanita, te arrebataron de nuestro lado, del lado de tu niñita que te extraña desesperada, solo le pido a Dios que te tenga en su gloria… No tengo palabras para mi dolor, solo te juro que ese desgraciado que te arrebató la vida la va a pagar con creces”, publicó en Facebook su hermana Laura Montes.

Montes fue vista por última vez el pasado 11 de junio. Por la presunta falta de interés de la Policía de Martí para resolver el caso, su familia pidió ayuda en redes sociales para localizar a la joven, madre de una niña de cuatro años.

“Muchas veces he dicho que no encuentro las palabras para expresar mis sentimientos pero hoy de verdad, no las encuentro, si hay algún dolor que se sienta más allá de lo más profundo del corazón, ese lo estoy sintiendo hoy”, escribió en Facebook su tía, Gladys Pérez Compte.

“Tristemente nuestra sobrina Claudia de 22 años fue arrebatada de nuestro lado”, confirmó.

Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre el hallazgo del cadáver, el asesinato de Claudia Montes sería el segundo feminicidio registrado en Cuba durante el mes de junio y el décimotercero reportado desde el 1ro. de enero de 2022. Podrían existir más casos, pero las organizaciones independientes que habitualmente reportan los episodios de violencia machista no tienen acceso a las estadísticas oficiales.

Justo este viernes trascendió que la joven cubana Patricia Williams, de 30 años de edad y residente en el barrio de Los Pinos, municipio Boyeros, en La Habana, había sido asesinada por su pareja en la noche del pasado 22 de junio.

“Seguimos alertando de la singularidad de la violencia feminicida, que en este caso reitera la crueldad y el ensañamiento sobre los cuerpos de las mujeres. Y específicamente debe ser abordada en el enfrentamiento al problema general de la violencia de género, que en el caso cubano sigue siendo fragmentada y limitada”, lamentó la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba a raíz del feminicidio de Williams.

“Es tan profunda la falta de reconocimiento [de la violencia machista en la Isla] que ha sido aprobado un nuevo Código Penal, sin que delimite los diferentes tipos de feminicidios. Frente al desconocimiento del Estado cubano del problema, los feminicidios recaen en la sociedad y las familias”, agregó el grupo de activistas feministas.

Feminicidio: un mal que acecha a las cubanas

A mediados de mayo pasado, la Red Femenina de Cuba denunció un feminicidio perpetrado en La Vuelta del Caño, una comunidad rural de la provincia de Granma ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Manzanillo.

La plataforma feminista precisó que la víctima se llamaba Yurisnelsy y estaba cerca de cumplir 22 años. También precisó que la joven dejaba huérfanos a “dos niños pequeños”. “Fue apuñalada enormemente. Le cortaron los dos senos. El victimario es de La Habana [y fue] detenido en Manzanillo”, precisó la misma fuente.

Asimismo, el pasado 30 de abril fue ultimada por su esposo la cubana Odalys Lavin, de 55 años. Dicho feminicidio ocurrió en su propio hogar, en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, según reportó YoSíTeCreo en Cuba.

El grupo de activistas precisó que la pareja de la víctima, quien se suicidó tras cometer el crimen, tenía antecedentes de violencia machista.

“Alertamos a la ciudadanía y autoridades a extremar las medidas y evitar estereotipos y justificaciones cuando se entrecruzan enfermedades mentales y violencia machista. Exigimos claridad en las investigaciones sobre este caso, que pudiera implicar la responsabilidad de centros hospitalarios”, también pidió YoSíTeCreo en Cuba.

Mientras, el pasado 21 de abril la plataforma feminista también confirmó el feminicidio de la joven madre Eriday Soto Martínez, de 26 años, ocurrido el 24 de marzo pasado en el reparto Argentina Sur del municipio Jobabo, en Las Tunas.

Soto Martínez “fue víctima de feminicidio por parte del padre de su bebé, de cinco meses de edad, del cual también lamentamos su muerte por feminicidio vicario”, indicó la plataforma de apoyo a mujeres víctimas de la violencia machista.

A mediados de abril, YoSíTeCreo en Cuba y la revista feminista Alas Tensas confirmaron el feminicidio de Yamilka Silva, quien murió en horas de la madrugada del 12 de abril luego de que su pareja fuera a “agredirla a la casa del papá (…), donde ella se había refugiado, según fuentes comunitarias”.

El pasado mes de marzo tres mujeres fueron asesinadas en la Isla, en las provincias de La Habana, Matanzas y Las Tunas. En febrero una joven murió a manos de un hombre que la acosaba y cuyo caso ya era conocido por la Policía. En enero tres mujeres víctimas de la violencia de género fueron asesinadas en Villa Clara, Camagüey y Guantánamo.

