MIAMI, Estados Unidos. — Adriel Ruiz Benítez, un joven cubano que fue reportado como desaparecido el pasado 28 de diciembre, fue hallado con vida, según anunció hoy su hermana, Arelys Ruiz.

La familia compartió la noticia a través de Facebook, agradeciendo a aquellos que se preocuparon y brindaron su ayuda durante la búsqueda.

“A todos los que estuvieron preocupados y me ayudaron en su búsqueda, apareció, gracias a Dios. No tiene mente, no sabemos si recibió algún golpe, pero está vivo”, escribió su hermana, Arelys Ruiz.

El 27 de diciembre de 2023, Adriel había informado a un familiar que se dirigía de Santa Clara a La Habana. La preocupación de la familia aumentó al no tener noticias suyas después de esa fecha.

Arelys Ruiz alertó en redes sociales sobre la desaparición del joven e instó a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse al número 52444195.

Por su parte, Anabel González Benítez, prima de Adriel, reveló que este era originario de La Habana y que había vivido por un tiempo en La Palma.

Por espacio de un mes, la familia de Adriel Ruiz Benítez se mantuvo pidiendo ayuda en redes sociales y proporcionando detalles adicionales sobre los eventos previos a su desaparición.

El día 27 de diciembre, Adriel se encontraba en la lista de espera para un viaje a La Habana en la terminal de ómnibus de Santa Clara. Al parecer, no logró conseguir pasaje en el autobús de las seis de la mañana y expresó la posibilidad de viajar a la una de la tarde. Sin embargo, después de esa comunicación, no se tuvo más noticias de él hasta su reciente aparición.

Durante los últimos meses han aumentado en Cuba los reportes sobre personas desaparecidas. En fechas recientes, ha trascendido el caso de Karildi Marín, una joven que se encuentra en paradero desconocido en La Habana desde el 14 de diciembre.

El pasado jueves, su hermano, Yoandri Marín, dijo sentirse decepcionado de la actuación policial en el caso.

“Me siento muy decepcionado del trabajo policial e investigativo respecto al caso de mi hermana (…) Pido a todas las entidades de Cuba que nos ayuden a dar con su paradero”, escribió Marín en su cuenta de Facebook.

Hasta ayer, Karildi Marín permanecía en paradero desconocido.

