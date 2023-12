MIAMI, Estados Unidos. — Científicos y especialistas del Centro Regional de Gestión y Manejo del Patrimonio Natural y Cultural Subacuático (CUBASUB), con sede en Santiago de Cuba, descubrieron una suerte de “cementerio submarino” a los pies del Castillo Pedro de la Roca (Morro).

El hallazgo fue hecho a unos 10 metros de profundidad en la zona este de la conocida “boca del Morro”, donde se encuentra la entrada-salida de la bahía santiaguera y donde se unen los terrenos del Castillo con el mar.

Según el diario Sierra Maestra, en el “cementerio” reposan decenas de ánforas en diferentes estados de conservación lanzadas con las cenizas de difuntos.Junto a las ánforas aparecieron, además, cañones de la etapa colonial española, cajas aún conservan su forma con balas de piezas de artillería, así como otros implementos de guerra.

“Con pasmoso asombro hicimos un inusual hallazgo: un ʻcementerio sumergida en el fondo del mar, casi a los pies del imponente castillo, entre ocho y 10 metros de profundidad, entre vetustos cañones colmados de concreciones, ruedas de cureñas, balas y disimiles herrajes, una impresionante cantidad de ánforas mortuorias en diferentes estados de conservación… ngangas con ofrendas, botellas de ron, restos de altares (…) y cualquier diversidad de ofrendas diseminadas por el batir del mar”, relató el Dr.C. Jesús Vicente González Díaz.

El hallazgo se produjo de manera accidental durante la búsqueda equipo de CUBASUB en verdad, no buscaba del cable submarino de comunicación conocido como “el cable inglés”, que conectó a Santiago de Cuba y otra ciudades cubanas con el resto del mundo gracias a la gestión de la entidad británica The Cuba Submarine Telegraph Company LTD.

Este “cementerio submarino” aumenta el valor cultural e histórico del Castillo de San Pedro de la Roca, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1998.

