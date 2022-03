LA HABANA, Cuba. — Un ataque en el ecosistema de Axie Infinity, un videojuego conocido por recompensar a jugadores con criptomonedas, ha generado incertidumbre comunidad cubana de gamers.

Axie Infinity es uno de los juegos del concepto “juega para ganar” que cuenta con más adeptos en todo el mundo. Muchos cubanos se han sumado a esta forma de negocio usando criptomonedas para sobrevivir a la crisis económica que atraviesa la Isla.

El reciente hackeo ha creado preocupación a la mayoría de inversores sobre el futuro del proyecto.

“El puente Ronin ha sido explotado por 173.600 Ethereum y 25,5 millones de USDC”, equivalente a 625 millones de dólares aproximadamente, reportó la empresa vietnamita Sky Mavis, desarrolladora de dicho metaverso en su cuenta oficial de Twitter.

Yamel Ávila, profesor de informática de una escuela primaria en la provincia de Mayabeque, aseguró a CubaNet que sobrevive gracias a las ganancias que le reporta jugar Axie Infinity.

“En mi casa literalmente comemos gracias a las ganancias que me reporta este juego. No sé qué haría si mañana deja de funcionar”.

“Lo que me pagan por ser maestro no me alcanza ni para comprar lo básico para vivir”, agregó.

La billetera electrónica Ronin, el blanco a explotar por el ciberdelincuente, permite almacenar los activos ligados al juego como lo son AXS, SLP y ETH. En otras palabras, si alguien quieres iniciarse en Axie Infinity, antes se necesita descargar dicha billetera para poder realizar transacciones.

El ciberpirata habría logrado controlar cinco de los nodos de validación que se necesitan para autorizar las transferencias, ya sea para realizar un depósito o retiro.

La brecha de seguridad fue aprovechada por el atacante el día 23 de marzo, pero no fue hasta el día 29 que la empresa confirmó el desfalco digital después de percibir irregularidades en el momento de retirar fondos.

“Hace un par de meses le dije a mi papá que me mandara 500 dólares para invertir en un buen equipo de Axie Infinity para así sacar ganancias diarias y mira lo que ha pasado. Debido al desplome de las criptomonedas del juego, ahora mismo para sacar solo la inversión me tomaría casi dos años”, comentó a este diario un empleado de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) bajo condición de anonimato.

Después del ataque, el token RON bajó un 20 por ciento de su valor y AXS un siete por ciento.

Por el momento, Sky Mavis ha reforzado su seguridad y ha detenido temporalmente el puente Ronin para garantizar que no queden más vectores de ataque abiertos. También están trabajando con la compañía Chainalysis para monitorear los fondos robados.

La empresa ha declarado que se compromete a garantizar que todos los fondos agotados se recuperen o reembolsen.

