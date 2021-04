MIAMI, Estados Unidos. – Las cuentas de Facebook e Instagram de la periodista de CubaNet Camila Acosta Rodríguez fueron hackeadas una vez más este domingo por agentes del régimen cubano. En ambas plataformas de redes sociales fueron reemplazadas sus fotos de perfil por el logo de Guerrero Cubano, un conocido youtuber castrista.

“Esta no es la primera vez que me hackean Facebook, pero sí es la primera vez que lo hacen en Instagram y que publican cosas en mi perfil. En otras ocasiones sacaron conversaciones mías del messenger y las hicieron públicas”, dijo este domingo Acosta a CubaNet.

La reportera logró acceder a su cuenta de Facebook y advirtió a sus más de 6 000 seguidores de la situación, al tiempo que denunció a la Seguridad del Estado por lo sucedido.

“Sigue la Seguridad del Estado hackeando mi cuenta de Facebook, Esta vez llegaron hasta a publicar cosas en mi perfil”, escribió en esa red social Camila Acosta este domingo en la mañana.

En Instagram, por su parte, junto a la imagen publicada aparecen dos comentarios de la persona que se hizo pasar por la periodista: “El tipo a seguir ¡Se acabó el abuso!” y “Perdonen mis amigos me costó trabajo entenderlo… pero la verdad es una sola y de quien la tenga”. Camila Acosta contó que en esta cuenta cambiaron incluso información personal, como su correo electrónico, y aun trata de recuperarla.

En varias ocasiones agentes cibernéticos del régimen cubano han heckeado el perfil de Acosta. El pasado 26 de febrero la periodista fue víctima de un hecho igual y estuvo varios días sin poder acceder a la red social.

En ese entonces los hackers cambiaron su información personal, lo que dificultó que esta pudiera ingresar hasta que envió a los administradores de Facebook una foto con su documento de identidad.

“Entré a la aplicación y me pidió contraseña, la puse y me dijo que estaba incorrecta; señalé entonces que la había olvidado, me enviaron un mensaje a mi número de teléfono y la cambié, pero Facebook me pidió confirmar mi identidad ya que me notificó que alguien nombrado Javier Acosta, con mi mismo número telefónico, había intentado acceder a mi cuenta”, relató en esa ocasión la reportera.

“En una de las ocasiones, pedí a un amigo que entrara a mi perfil y fue entonces cuando nos percatamos de que habían cambiado información personal, esta vez mi correo electrónico”, denunció.

A la periodista, natural del Municipio Especial Isla de la Juventud, con esta ocasión ya van seis veces que le hackean su cuenta de Facebook en los últimos meses, ocasiones en las que también le han robado información personal.

“Ellos (las autoridades) saben que las redes son nuestro campo de batalla, si nos sacan de ahí nos restan denuncias al régimen, trabajo, seguidores… Además, nos roban datos personales a través de Messenger”, denunció el pasado mes de febrero.

Acosta Rodríguez es una de las reporteras independientes que más ha sufrido recientemente el hostigamiento y represión del régimen. Ha sido interrogada, detenida, acosada, amenazada y ha sido expulsada de varias de sus rentas por presiones del régimen a los propietarios.