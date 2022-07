MIAMI, Estados Unidos. — Yosvany Rosell García Caso, manifestante del 11 de julio de 2021 (11J) en la provincia de Holguín, fue golpeado en prisión y trasladado a una celda de castigo por vestir de blanco durante el primer aniversario de las protestas antigubernamentales.

La denuncia, aparecida el pasado lunes en la página Presos Políticos De Cuba fue confirmada a CubaNet por su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez. La mujer aseguró a este diario que hasta la fecha no sabe nada de él.

“Hoy, jueves, todavía no sé nada de él, aunque él me llama nada más los sábados. Yo estoy muy preocupada”, declaró Rodríguez Sánchez.

La esposa del recluso dijo, además, haber recibido diferentes versiones de lo sucedido a su esposo en prisión.

“Luego me dicen que mi esposo fue golpeado no el día 11, sino el 10, para que no se vistiera de blanco ese día, porque ya él había dicho que lo iba a hacer. Ahora me dirijo a la prisión a ver qué respuesta me dan, porque yo hace días que no duermo”.

Yosvany Rosell García Caso enfrentó la mayor petición fiscal (30 años de prisión) entre todos los manifestantes del 11J que fueron procesados. Fue condenado a 20 años de prisión por el delito de sedición, una sanción que quedó finalmente en 15 años tras la apelación.

Herrero de 33 años y padre de tres menores de edad, García Caso ya ha protagonizó una huelga el pasado mes de junio en protesta por la violación de sus derechos. Tres meses antes, en marzo, el preso político hizo circular un audio en el que desmintió el discurso del régimen cubano sobre la naturaleza de las protestas del 11J.

“Yo en lo más mínimo me arrepiento de nada. ¿Cómo voy a arrepentirme de querer ver a mi país libre de una dictadura comunista que nos tiene sumergidos por más de 60 años en extrema miseria y violando todos nuestros derechos humanos?”, se cuestionó García Caso.

A inicios de 2022, el preso político holguinero también mantuvo una huelga de hambre por nueve días para denunciar las injusticias cometidas por las autoridades en torno a su caso.

