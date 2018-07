Habitantes de Moa abandonan la ciudad por la mala calidad de vida y la contaminación

MIAMI, Estados Unidos.- La alarmante migración de la población en el municipio de Moa, en la provincia de Holguín preocupa a las autoridades en Cuba. De acuerdo a un reportaje publicado por el periódico Ahora, de esa provincia oriental, en 2017 en el territorio hubo 2049 bajas y 895 altas, lo que dejó un saldo migratorio de menos 1154 personas.

De acuerdo a cifras oficiales las personas están emigrando fundamentalmente a La Habana y Matanzas, lo cual ha dejado un promedio de 74 mil personas en el municipio.

Héctor Julio Hernández, director de la Oficina de Estadísticas e Información en el municipio explicó que el promedio es de 205 habitantes menos cada año. Sin embargo, precisó que “en 2017 la cifra ascendió a 565 personas, afectándose por el saldo negativo tan elevado de la migración de 4103 personas (7392 altas y 11495 bajas)”.

La prensa oficialista no publicó las causas del éxodo poblacional, pero en el trabajo periodístico quedaron expuestas algunas opiniones que lo revelan.

“Es una verdad que a viva voz se conoce, pero difícil de reconocer en público. De todos es conocido que el principal y gran problema de la otrora ciudad del desarrollo es la CONTAMINACIÓN AMBIENTAL y seguidamente podemos hacer todo un rosario de cosas. El estado se ha encargado paulatinamente quitarle a esta región minera todos los privilegios que por las rudas condiciones de vida le dio al principio del triunfo de la revolución”, dijo Lázaro.

“Los problemas de contaminación son tan evidentes que ya Moa sale en la lista de las 5 ciudades más contaminadas de Cuba, los gases ácidos de las industrias (SO3, CO, CO2, etc.), el fino polvo de la minería, el negro hollín de los hornos de reducción o de las presas de colas, etc. (PM25, PM10), que difícilmente se le apruebe un presupuesto para resolver por los altos costos y otros problemas de desinterés”, agregó.

El mismo usuario también se refirió a las calles rotas, los problemas de vivienda y las inundaciones que afectan al municipio refiriéndose a los habitantes de la barriada construida en el espacio donde anteriormente se situaba la empresa del níquel ECRIN.

Movieron la empresa por las inundaciones que sufría y “el gobierno local tuvo la maravillosa idea de aprovechar las edificaciones existentes y convertir esas ruinas en un reparto residencial. Verdad, muchas personas resolvieron su situación de la vivienda, pero ahora viven evacuados, o perdiendo cosas de valor”, explicó.

Aníbal Mora Vázquez, por su parte, recordó como “la calidad de vida de este municipio industrial ha descendido, hoy está en condiciones peores que cuando el llamado período especial. Este terruño genera, aun con la caída de los precios del níquel, ingresos sustanciales para la economía del país. ¿En que se utiliza el 1 % de aporte de la empresas niquelíferas?”

Mora habló de lo que para el son algunas de las causas fundamentales del éxodo masivo, entre ellas está el desabastecimiento de los mercados agropecuario y la carencia de productos de primera necesidad en las tiendas recaudadoras de divisa.