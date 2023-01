MADRID, España.- En la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, en el noroeste de México, se han habilitado albergues para los migrantes cubanos que están llegando de manera masiva tras ser prohibida su entrada a Estados Unidos de manera ilegal a través de la frontera con México, como establece la nueva política migratoria anunciada por el presidente de EE. UU., Joe Biden.

“Ante las recientes disposiciones migratorias de Estados Unidos y el acuerdo que concretaron los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, llegaron a Hermosillo 180 migrantes de origen cubano. En el complejo deportivo Ana Gabriela Guevara se habilitaron decenas de carpas para albergar a migrantes expulsados del vecino país del norte”, dio a conocer el medio local El Universal.

Según precisó un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM), los migrantes que ingresaron por Texas están siendo expulsados por Sonoyta. Llegan a la estación migratoria y de ahí se les traslada al albergue en Hermosillo, donde se están censando y se les da atención integral. Además se les ofrece alimento y ropa donada por la sociedad civil.

Una de las cubanas en esta situación, la maestra y licenciada en Educación Adisleidi Estrada, dijo a El Universal: “El trayecto mío es para ir a los Estados Unidos. En caso de que no pueda por X motivo, me quedo en este país. Me gusta México”.

El gobierno de Estados Unidos anunció el pasado jueves una nueva política migratoria para cubanos, haitianos y nicaragüenses que incluye restricciones al ingreso de estos a través de la frontera, pero que, a su vez, permite que personas de esos países apliquen a un parole en caso de conseguir un patrocinador en el país norteño.

Biden señaló que la nueva política para cubanos, haitianos y nicaragüenses busca fomentar la inmigración legal, segura y ordenada hacia Estados Unidos, y advirtió a los migrantes no llegar a la frontera con México, ya que serían expulsados de manera expedita.

