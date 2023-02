MIAMI, Estados Unidos. — “Todo el pueblo unido, dentro y fuera de Cuba, puede derrocar al régimen castrista”. Así lo aseguró a CubaNet el Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), quien ofreció su visión de la situación política y social al interior de la isla.

El activista sostuvo que a la dictadura cubana solo le queda el método de la represión para contener al pueblo, que pide a gritos “un cambio” hacia la democracia.

“Es un régimen cobarde, es un régimen que sabe que la inmensa mayoría del pueblo quiere un cambio, y tiene que mantener al pueblo reprimido”, expresó Gutiérrez-Boronat sobre la persecución de las autoridades de la isla contra la opositores, familiares de presos políticos y ciudadanía en general.

Para el coordinador de la ARC, al castrismo le resulta imposible contener el clamor popular debido a que sus mecanismos de control han ido cayendo uno tras otro.

“Ya no funcionan los Comités de Defensa (CDR), ya no funcionan los núcleos del Partido, ya no funcionan las asociaciones de combatientes y veteranos, que ellos han abandonado, nada de eso ya funciona. Entonces, lo que les queda es la represión pura y bruta contra ese pueblo”.

Gutiérrez-Boronat señaló que una de las alternativas que puede llevar al fin de la dictadura es la convocatoria al Paro Nacional, que busca ser el vehículo hacia un cambio de sistema en Cuba.

“Los cubanos podemos hacer mucho por lograr ese Paro Nacional”, expresó el activista, quien informó que a finales de febrero, los días 23, 24 y 25, la ARC desarrollará su convención nacional.

“De ahí saldremos con una orientación aún más fuerte, aún más unida y aún más sincronizada para el pueblo de Cuba y para esa gran cantidad de líderes alrededor del mundo que quieren la libertad de la isla”.

En ese sentido, Gutiérrez Boronat señaló que resulta vital el apoyo internacional y el reclamo masivo para que países, bloques regionales y organizaciones internacionales dejen de financiar a la dictadura.