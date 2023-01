MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos logró trasladar este jueves a los más de 300 migrantes cubanos que se encontraban varados en el Parque Nacional Dry Tortugas desde su arribo por mar al país norteño el pasado fin de semana.

La información fue dada a conocer por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) que a través de Twitter precisó que los cubanos fueron traslados a Key West.

Un total de 337 personas, sin incluir otras 90 que se retiraron con anterioridad, fueron retiradas este 5 de enero, indicó el HSTF.

#BreakingNews @USCGSoutheast reports that all remaining migrants on @DryTortugasNPS , an #updated total of 337 migrants (not including the 90 migrants previously removed by @USCG ), were removed from the island & are onboard a @USCG cutter for transfer to Key West, tomorrow. pic.twitter.com/2t8c0Mu4XU

El Grupo de Trabajo señaló además que en el corto periodo de tres días (entre el 30 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023) fueron interceptados en el mar 606 migrantes: 59 en las Marquesas; 364 en Dry Tortugas; 326 en los Cayos de Florida; y 27 en Isla Monito entre República Dominicana y Puerto Rico.

Mientras que desde agosto de 2022 hasta la fecha un total de 7 784 migrantes fueron detenidos en el mar. Mientras que otros 4 401 desembarcaron en tierras estadounidenses.

Las autoridades lamentaron la muerte de 65 migrantes en el año fiscal 2022.

HSTF-SE units responded to an increase in maritime migration events over the New Year holiday weekend in the FL Straits, Windward & Mona Passes.

Since Aug. 2022, Task Force partners interdicted 7,784 migrants at sea & 4,401 landed migrants and sadly 65 confirmed deaths in FY22.

— Homeland Security Task Force – Southeast (HSTF-SE) (@HSTF_Southeast) January 5, 2023