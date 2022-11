MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) transfirió este fin de semana un grupo de 43 balseros cubanos a las Bahamas.

Según informó la USCG a través de la red social Twitter en la noche de este domingo, los caribeños fueron encontrados varados en Cayo Damas y Cayo Sal, pertenecientes al territorio bahamés.

El traslado estuvo a cargo de la tripulación del guardacostas Raymond Evans, agrega la información.

#Breaking @USCG Cutter Raymond Evans’ crew transferred 43 Cubans to @TheRBDF after finding them stranded on Damas Cay and Cay Sal, #Bahamas, Friday and Saturday. #SAR #DontTakeToTheSea @USEmbassyNassau pic.twitter.com/ypWXbvcbs6

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) November 6, 2022