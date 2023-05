MADRID, España.- La Guardia Costera (USCG) de Miami rescató este domingo 30 de abril a tres pescadores luego de que su embarcación se hundiera cerca del Parque Nacional Dry Tortugas.

El rescate estuvo a cargo de la tripulación del helicóptero Dolphin MH-65, precisó la USCG a través de la red social Twitter.

#BREAKING: A @USCG Air Station Miami MH-65 Dolphin helicopter crew rescued three men, Sunday, after their vessel sank near Dry Tortugas National Park. #SAR #HeroesInAction

Read more: https://t.co/tl8HkYHCb3 pic.twitter.com/yrIHnFtJTP

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) April 30, 2023