MADRID, España.- Las tripulaciones de los guardacostas Angela McShan y Pablo Valents repatriaron este lunes a 187 migrantes cubanos que, sumados a los 273 repatriados el domingo, alcanzan la elevada cifra de 460 balseros devueltos a Cuba en solo dos días.

Los cubanos repatriados a Cuba este 9 de enero fueron interceptados en trece operaciones en las costas de Florida. Las detenciones ocurrieron entre los días 1 y 2 de enero de 2023, cerca de Key West, del Parque Nacional Dry Tortugas, Marquesas Key, Duck Key, Cayo Pan de Azúcar, Islamorada y Big Pine Key.

#BREAKING: @USCG Cutters Angela McShan & Pablo Valents' crews repatriated 187 migrants to #Cuba, Monday.

"Our crews diligently patrol the region to prevent people from losing their lives in these dangerous attempts." – Lt. Cmdr. Cobb

