MADRID, España.- La tripulación del guardacostas Raymond Evans repatrió a 174 migrantes cubanos a la Isla entre viernes y sábado, luego de varias operaciones cerca de las costas de Florida.

Según precisó la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado, el pasado martes alrededor de las 5:00 de la mañana la tripulación del guardacostas William Trump alertó a los vigilantes del Sector Key West de una embarcación de inmigrantes que se encontraba a unas 50 millas al sur de Cudjoe Key.

Ese mismo día, pero en la tarde, se dieron otros seis avisos de embarcaciones rústicas cerca de Estados Unidos: la primera a unas 32 millas al suroeste de Cayo Marquesas; la segunda a unas 5 millas al sur de Cayo Largo; la tercera a unas 35 millas al sureste de Islamorada; la cuarta a unas 12 millas al suroeste de Cal Sal Bank, Bahamas.

#Breaking @USCG Cutter Raymond Evans' crew repatriated 174 Cubans to #Cuba Fri., Sat.

"Our crews are out in full force to save lives & encourage safe, legal migration in the Caribbean Sea." – LCDR Stiehl.

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) October 8, 2022