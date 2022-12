MADRID, España.- Un total de 126 migrantes cubanos fueron repatriados este lunes por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés). Los balseros habían sido interceptados en siete operaciones cerca de los Cayos de Florida durante los últimos días.

"…For the safety of yourself, friends, and family, #DontTakeToTheSea" – Lt. Puddington, USCG D7

Read: https://t.co/XNs12GP7Gq @USEmbCuba pic.twitter.com/tXkMW9igpy

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 5, 2022