MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) repatrió este domingo a 273 migrantes cubanos.

Según informó la USCG a través de un comunicado, los cubanos, devueltos por la tripulación del guardacostas Mohawk, habían sido interceptados cerca de los cayos de Florida en 12 grupos, entre el 31 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023.

“La Guardia Costera continúa interceptando y rescatando a migrantes de embarcaciones muy sobrecargadas y no aptas para navegar”, insistió el guardacostas John Beal, del Distrito 7.

Así como recordó que “estos viajes ilegales siempre son peligrosos y, a menudo, mortales”.

