MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) detuvo a 36 migrantes cubanos que llegaron a las costas de Florida este jueves.

Los balseros llegaron en embarcaciones caseras, según precisó a través de la red social Twitter el agente Walter N. Slosar.

“Temprano en la mañana del Día de Acción de Gracias, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de Miami con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, respondieron a múltiples aterrizajes de migrantes en los Cayos de Florida y se encontraron con 36 migrantes cubanos. Ambos grupos de migrantes llegaron en embarcaciones caseras”, se lee en la publicación de Slosar.

Early Thanksgiving morning, Miami Sector Border Patrol agents with support from @mcsonews responded to multiple migrant landings in the Florida Keys and encountered 36 Cuban migrants. Both groups of migrants arrived on homemade vessels. #borderpatrol #florida #Thanksgiving pic.twitter.com/m5LUrjv76l

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) November 24, 2022