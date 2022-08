MADRID, España.- La tripulación del guardacostas Robert Yered repatrió a 88 balseros cubanos a la Isla este jueves, tras varias interdicciones frente a las costas de Florida.

Según precisó la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado, la primera detención ocurrió en la mañana del pasado sábado a unas 26 millas al suroeste de Dry Tortugas, luego de que “un buen samaritano notificara a los vigilantes del Sector Key West de una embarcación improvisada”.

El lunes ocurrieron tres interdicciones: la primera a unas 16 millas al este de Cayo Largo, la segunda a unas 29 millas al sur de Cayo Man y la tercera a unas 39 millas al sur de Cayo Summerland.

En todos estos casos los migrantes cubanos fueron divisados por tripulaciones de la Estación Aérea de Miami de la Guardia Costera.

En la madrugada del martes la tripulación del guardacostas Charles David Jr. alertó a los vigilantes del Sector Key West de la presencia de balseros a unas 25 millas al sur de La Habana, Cuba. Mientras que la tripulación del guardacostas Raymond Evans notificó sobre otro grupo a unas 17 millas al sur de Boca Chica.

En la tarde un grupo de migrantes cubanos fueron interceptados a unas 18 millas al sur de Key West; y otro a unas 28 millas al sur de Cayo Pan de Azúcar.

La última interdicción tuvo lugar en la noche de ese mismo día a unas 46 millas al sur de Key West.

En todos los casos los balseros cubanos viajaban en embarcaciones rústicas, sin las condiciones requeridas para este tipo de travesías.

Como en ocasiones anteriores, luego de ser detenidos los caribeños recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica.

Tras la deportación de estas 88 personas, el teniente E´Bria Karega, del Distrito 7 de la Guardia Costera, señaló en un mensaje a través de Twitter: “Los guardacostas y las agencias asociadas siguen patrullando los estrechos de Florida y los pasajes de Barlovento y Mona, con el objetivo de mantener a la gente a salvo y evitar la pérdida de vidas resultante de estos peligrosos viajes”.

Con estas nuevas interdicciones, el número de cubanos interceptados en el mar asciende a 4 614 desde el inicio del presente año fiscal, el 1 de octubre de 2021.

#Breaking @USCG Robert Yered's crew repatriated 88 Cubans to #Cuba, Thursday.

“Coast Guard and partner agencies continue to patrol the Florida Straits, and Windward and Mona Passages," said Lt. E'bria Karega, Coast Guard District Seven.

Read: https://t.co/0eLs4IJEeL@USEmbCuba pic.twitter.com/JqxXasj3TU

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 25, 2022