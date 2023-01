MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) repatrió este domingo a 68 migrantes cubanos, que habían sido interceptados en las costas de Florida durante la pasada semana.

Con este grupo ya suman 5 183 los balseros cubanos devueltos a la Isla en lo que va de año fiscal, iniciado en octubre pasado.

Sobre estas últimas detenciones la USCG precisó a través de un comunicado: “La tripulación del guardacostas Legare alertó a los vigilantes del Sector Key West de una embarcación migrante, el miércoles, aproximadamente a las 6:20 p. m., a unas 15 millas al sur de Key Colony Beach”.

Mientras que una tripulación aérea C-130 de la Estación de la Guardia Costera de Clearwater alertó a los vigilantes del Sector Key West de una embarcación de madera, el viernes, aproximadamente a las 8:20 a. m., a unas cinco millas al sureste de Dry Tortugas”.

También el viernes, pero en la tarde, “un buen samaritano notificó a los vigilantes del Sector Key West sobre un barco migrante, a unas 50 millas al suroeste de Key West”.

La última intercepción ocurrió unas horas después a unas 25 millas al sur de Big Pine Key.

Desde la red social Twitter la Guardia Costera compartió un video de una de estas operaciones donde se observa a los guardacostas impidiendo el paso a los balseros.

“Detengan el bote, no van a poder llegar a tierra”, se escucha en la grabación.

#BREAKING @USCG Cutter Robert Yered's crew repatriated 68 people to #Cuba, Sun.

"USCG & partner agency air & sea crews patrol all day, everyday to ensure people return to their families alive." said LCDR Stiehl, D7.

Read: https://t.co/8R4g7d8jJW@USEmbCuba #DontTakeToTheSea pic.twitter.com/2WuwHHalZ3

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 22, 2023