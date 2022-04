MADRID, España.- La tripulación del guardacostas Katherine Moore repatrió a 67 cubanos esta semana, luego de cinco interdicciones frente a los Cayos de Florida.

Sobre estas operaciones la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) precisó este miércoles a través de Twitter que en la tarde del pasado sábado la tripulación de un avión de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza alertó a los vigilantes del Sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso sobre la presencia de una embarcación rústica a unas 28 millas al sur de Marathon.

#HappenedYesterday @USCG crews repatriated 67 Cubans to #Cuba, Monday.

"These voyages are dangerous on makeshift, rustic vessels w/o food, water, or safety equipment." – Lt. Travis Poulos. #DontTakeToTheSea

Read more: https://t.co/G6PZZDghty@USEmbCuba pic.twitter.com/2rZ4iRgXkl

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) April 19, 2022