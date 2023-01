MADRID, España.- Un grupo de 17 migrantes cubanos fue transferido este 11 de enero por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés ) a las autoridades de Bahamas.

“La tripulación del escampavías Manowar transfirió a 17 cubanos al Royal Bahamas Defence Force (RBDF) después de que las autoridades de las Bahamas solicitaran la asistencia de la USCG para rescatar a personas varadas en Elbow Cay, Bahamas”, informó la Guardia Costera a través de su cuenta en Twitter.

#Breaking @USCG Cutter Manowar's crew transferred 17 Cubans to the @RBDF after Bahamian authorities requested USCG assistance in rescuing stranded people on Elbow Cay, Bahamas. #DontTakeToTheSea #Partnerships @USEMBNASSAU pic.twitter.com/5JKeyoDjwu

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 11, 2023