MIAMI, Estados Unidos. – El joven cubano Yariel Alfonso Puerta, un manifestante del 11J que se lanzó al mar el pasado viernes para evadir el juicio en su contra, se encuentra bajo custodia de la Guardia Costera de Estados Unidos, según confirmó este lunes a 14ymedio Yamilé Puerta, la madre del balsero.

Alfonso Puerta y un amigo, Alioski Quintero González, fueron interceptados por agentes de la Guardia Costera estadounidense en el Estrecho de la Florida, también confirmó en sus redes sociales el periodista Mario J. Pentón.

De acuerdo con 14ymedio, Alfonso Puerta zarpó de la Isla con su amigo en una balsa casera con una vela y cuatro remos. “Ese mismo día, iban a buscarlo para llevarlo a los tribunales por haberse manifestado el 11J”, indica ese medio.

Mientras, el Centro de Información Legal Cubalex, el joven de 27 años enfrenta una condena de seis años de cárcel por los supuestos delitos de “desórdenes públicos”, “desobediencia” y “resistencia”.

Ahora su madre espera que las autoridades estadounidenses no lo deporten de vuelta a la Isla. “Si a mi hijo lo regresan, le van a desgraciar la vida”, dijo a 14ymedio desde España, donde reside.

Este fin de semana, la madre del joven difundió una videollamada con el joven en el momento en que guardacostas cubanos lo interceptaron y, aun así, lo dejaron continuar adelante.

En esa grabación, el joven declaró: “Yo soy preso político, voy a los Estados Unidos de América a remo, porque no quiero seguir en la dictadura. Si me pasa algo, es porque me hundieron aquí”.

Guardia Costera alerta sobre aumento de migración ilegal

Desde el 1 de octubre de 2021, inicio del actual año fiscal, las tripulaciones de la Guardia Costera de EE. UU. han interceptado a 1 779 balseros cubanos, una cifra que supera la cantidad de migrantes de la Isla interceptados cada año fiscal desde 2017 hasta 2021.

De acuerdo con el organismo, las estadísticas se han comportado de la siguiente manera: 5 396 cubanos interceptados en el año fiscal 2016; 1 468 en 2017; 259 en 2018; 313 en 2019; 49 en 2020 y 838 en 2021.

“Instamos a las familias en los Estados Unidos a animar a sus seres queridos a migrar legalmente”, dijo el teniente comandante Mark Cobb, oficial de seguridad del Distrito Siete de la Guardia Costera a raíz del aumento vertiginoso de la migración ilegal de cubanos en lo que va del actual año fiscal.

“Cruzar ilegalmente el impredecible Estrecho de la Florida en embarcaciones rústicas e improvisadas es muy peligroso y puede resultar en la pérdida de la vida”, agregó.

