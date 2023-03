MADRID, España.- Un total de 75 migrantes cubanos fueron repatriados a Cuba este domingo por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés). La devolución a la Isla estuvo a cargo de la tripulación del guardacostas Paul Clark.

Según precisó la entidad a través de la red social Twitter, los balseros cubanos habían sido interceptados en varias operaciones cerca de los cayos de Florida durante la pasada semana.

Las detenciones ocurrieron, el martes, a unas dos millas al suroeste de Marquesas Key, y a unas cinco millas al sureste de Upper Matecombe Key; el miércoles, a unas 15 millas al noroeste de Elbow Cay, Bahamas, y a unas 160 millas al sur de Venice, Luisiana; mientras que el jueves otro grupo de caribeños fue interceptado a unas 15 millas al sureste de Marathon.

#Breaking @USCG Cutter Paul Clark's crew repatriated 75 Cubans, Sunday.#DontTakeToTheSea because it may disqualify you for the new @DHSgov immigration programs.

Read: https://t.co/mtfKoJSwEW@USEmbCuba pic.twitter.com/T7IbHFs0cM

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) March 5, 2023