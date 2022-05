MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo este martes a 28 balseros cubanos.

Según precisó el jefe del sector Miami de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Walter N. Slosar, fueron interceptados en dos operaciones diferentes tras desembarcar en los Cayos de Florida.

Trece de los migrantes quedaron varados en una isla situada a ocho millas al oeste de Cayo Hueso, lugar desde donde fueron rescatados y puestos bajo custodia federal, informó Walter N. Slosar este miércoles a través de Twitter.

La publicación contenía una imagen donde se aprecia un bote en precarias condiciones, con varios remos y un motor adaptado.

#BREAKING: 28 migrants from #Cuba were taken into #BorderPatrol custody after they made landfall in the Florida Keys during two separate events. 13 of the migrants were stranded on an island 8 miles west of #KeyWest & were rescued by our agents & @USCGSoutheast partners. pic.twitter.com/OYMegh8gci

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) May 17, 2022