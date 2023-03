MADRID, España.- Los equipos de rescate de la estación de la Guardia Costera (USCG, por sus siglas en inglés) de Key West están buscando a una persona desaparecida en el mar este martes a unas seis millas al sur de Key West.

El lunes el Sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso había sido notificado sobre la presencia de una embarcación de migrantes en esa zona y personas en el agua.

El equipo de rescate se trasladó allí y salvó a 28 personas: diez estaban a bordo de la embarcación y ocho en el agua. Dos de los balseros tuvieron que ser evacuados “a un nivel superior de atención”, precisó la entidad a través de un comunicado.

“Las tripulaciones aéreas y de superficie de la Guardia Costera buscaron durante toda la noche y están programadas para continuar buscando a la persona desaparecida durante todo el día”, agrega la información.

#BreakingNews @USCG searching for a missing person, rescues 28 off #KeyWest.

Have info regarding this person, call Sector Key West @ 305-292-8727.

Our crews will cont. to search for this person until all efforts are

exhausted. – Capt. Ingram, SKW

Read: https://t.co/5Bl7Hu0Pkb pic.twitter.com/E0L6O0Gizi

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) March 21, 2023