MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) busca a dos emigrantes cubanos que salieron de la Isla en una tabla de surf.

“Los equipos están buscando a 2 hombres cubanos en una tabla de surf con motor y flotadores después de ser alertados de que se fueron de Cuba, el pasado martes y no llegaron a Cayo Hueso”, informó la entidad este fin de semana a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los guardacostas pidieron que cualquier persona que tuviera información se comunicara al número de teléfono 305-292-8727.

#Breaking Have you seen a similar vessel? @USCG crews are searching for 2 Cuban males on a surf board w/ a motor & pontoon after being alerted they left #Cuba, Tues. & didn’t arrive in #KeyWest. Call Sector Key West if you have info., 305-292-8727. #SAR @USEmbCuba @CBPSoutheast pic.twitter.com/QrMEbE7WFb

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) March 26, 2022