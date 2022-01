GUANTÁNAMO, Cuba. — Pobladores de la ciudad cabecera de la provincia de Guantánamo han mostrado su descontento por la escasez de la leche de las dietas de las personas enfermas con necesidad de este vital alimento.

Jorge, padre de un niño bajo peso, declaró a CubaNet que hace varios meses no le dan la dieta de leche entera a su hijo, el cual constituye un importante refuerzo nutricional para su hijo, que no tiene el peso que necesita para su edad, talla y tamaño.

“Solo me dicen que no ha llegado la leche de la dieta y que no habrá hasta nuevo aviso. Desde hace meses mi hijo carece de la alimentación que tanto necesita para alcanzar el debido peso”, dijo preocupado el padre.

Según Jorge, “el gobierno no tiene leche en polvo para darle a los niños bajo peso y a los enfermos con dietas médicas”. El padre agrega que la leche en la calle es bien cara. “Yo no tengo posibilidades de comprarla”.

Caridad, una mujer de 60 años, refirió a este medio que los diabéticos como ella no acceden a la dieta de leche descremada desde el pasado mes de septiembre. Sostiene, además, que en la bodega donde le toca sacar su canasta básica le dicen que no tienen disponibilidad del producto en el país.

En la actualidad, quienes deseen acceder a ese vital producto deben de hacerlo en el mercado negro a un precio que oscila entre 250 y 400 pesos. Caridad alega que su pensión no le alcanza para ello.

Las autoridades informaron que en estos momentos en el país solo están recibiendo leche dos grupos de niños: los menores de un año y los que tienen hasta siete años. En el caso de las dietas médicas, solo se está dando a las embarazadas.

Arquímedes Chacón Suárez, paciente con VIH, aseguró que el gobierno le quitó el pollo a su dieta médica. La fuente indica que debido al ordenamiento monetario, el producto subió de precio y que los pacientes con esa enfermedad no están de acuerdo con pagarlo.

Chacón Suárez declaró que a los enfermos solo les están dando como dieta productos cárnicos. Deberían recibir carne de res, pero, en cambio, les están dando picadillo de pescado.

En el caso de la leche en polvo –en falta desde el primer brote de coronavirus–, las autoridades justifican la escasez del producto con la crisis generada por la pandemia. Sostienen que no hay disponibilidad en el país, aunque esperan que ese problema se resuelva pronto.

En septiembre de 2021 el régimen cubano anunció la suspensión de la venta de leche en polvo para las dietas médicas a personas con problemas de salud. En ese sentido, explicaron la necesidad de realizar cambios en la distribución de las mismas.

El pasado fin de semana, el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria informó a la población que, ante el fraccionamiento que ha existido en la distribución de leche en polvo, las autoridades han tenido que adoptar la medida de tomar ese producto de otros mercados no convencionales, algo que ha generado cambios en el modo de su preparación.

El comunicado reconoce que a las personas que tienen dietas médicas no ha sido posible entregarles la leche en polvo porque no existe el debido financiamiento para asegurar su compra. Para el suministro a niños y embarazadas, las diferentes entidades involucradas han tenido que recurrir a otros mercados para comprar leche descremada.

La nota del el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria especifica, además, que no habrá leche para dietas médicas hasta al menos el próximo mes de febrero.

