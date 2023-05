MIAMI, Estados Unidos. — Una familia guantanamera radicada en la comunidad Ho Chi Minh, barrio periférico de la cabecera provincial de Guantánamo, denunció haber sido reprimida por la policía de ese territorio a inicios del mes en curso, hecho que derivó en la detención y posterior acusación contra Lenier Ricardo del Río, más conocido como “Pocho”.

El caso se hizo célebre días después de las manifestaciones en Caimanera, cuando la policía detuvo al joven de 16 años Leandro Ricardo Rodríguez, alias “Bebé”, un menor al que la policía arrestó por supuestamente ser responsable de un caso de hurto y sacrificio de ganado mayor.

“Ese día, José, el jefe de sector, me acusó por algo que no hice, por hurto y sacrificio, y mi papá fue en defensa mía. Cuando el vio que me metieron en la maquinita (patrulla) él no quiso y los policías lo atacaron violentamente y le partieron la ceja”, declaró el joven al reportero independiente Niober García Fournier.

Según el testimonio del joven, los llevaron para el parque 24 y de ahí para operaciones. Aunque él fue liberado después de cuatro días, su padre continúa recluido bajo el cargo de atentado.

“Él no tiró ni un golpe. Él solamente fue a defenderme, en el video sale, porque no quería que me llevaran para operaciones, porque sabe que no tengo nada que ver”, indicó.

Ester Rodríguez, cuñada de Lenier Ricardo del Río, confirmó la acusación de atentado que pesa contra su familiar y reveló que las autoridades están pidiendo 10.000 pesos de fianza.

“Le están pidiendo 10.000 de fianza y por supuesto que eso no lo vamos a pagar porque él no tiene que ver nada con eso. Él que tiene que pagar la fianza es el jefe de sector, José, que fue el que provocó esta situación”, declaró la mujer.

Los hechos fueron confirmados por una vecina de Lenier Ricardo del Río que presenció la golpiza.

“Los guardias son unos abusadores. Yo no lo quería creer. Por gusto le dieron golpes a ese hombre. Él solo preguntó por qué se llevaban a su hijo. Uno lo aguantó y el otro le dio golpes. Son unos descarados”.

La cuñada de “Pocho” agregó que los vecinos se han movilizado para testificar en favor del acusado, al que calificó como “un hombre trabajador que no se mete con nadie”.