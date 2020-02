Guaidó: la dictadura nos ha llevado a optar por medidas más severas

MIAMI, Estados Unidos.- El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en entrevista con el Nuevo Herald, dijo este viernes que el mundo entiende la urgencia por solucionar la crisis de los venezolanos, quienes hoy son víctimas de una guerra silenciosa donde “no se ven las bombas, pero se sufre el mismo dolor”.

En sus declaraciones a los medios citados, luego de su arribo a la ciudad de Miami, el también presidente del Parlamento de Venezuela aseguró que su equipo está preparando un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, el cual se espera para los próximos días.

Guaidó se refirió a la posibilidad de una acción militar en su país, una posibilidad que ha estado sobre la mesa desde hace algún tiempo, y dijo al respecto que “como presidente encargado, dentro de una sociedad global… tenemos que evaluar todas las opciones, privilegiando siempre las que nos lleven en el corto plazo a un desenlace de la situación. En todo caso, los que han optado por situaciones más severas es la dictadura”, dijo en su entrevista.

Guaidó habló además sobre los próximos pasos para endurecer la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro, apuntalado en el poder con la ayuda de la inteligencia cubana, y dijo que la clave está en “cómo prohibir que siga haciendo uso de fondos del narcotráfico y el contrabando de oro para financiar grupos terroristas y organizaciones paramilitares”.

“Son casi 200 millones al mes que están usando para financiar estos tipos de grupos irregulares”, una amenaza incluso para la seguridad internacional, por lo cual, “es necesario llevar a las naciones latinoamericanas, así como Europa y Canadá, a replicar las sanciones contra el régimen adoptadas por Estados Unidos”.

Guaidó aseguró en sus declaraciones al Herald que el cerco económico a la dictadura venezolana debe estar acompañado por la reactivación de la calle.

Así mismo, dijo que el movimiento que encabeza como líder de la oposición no se prestará para la farsa que promueve el oficialismo de nuevas elecciones parlamentarias. “Para una farsa no nos vamos a prestar, y nadie en el mundo se va a prestar para ser observadores o convalidar un proceso que no reúne un mínimo de condiciones que aproximen una solución”.

“Hoy hay menos condiciones electorales, digamos que el 20 de mayo de 2018, cuando Maduro trató de secuestrar o engañar al mundo. Hoy no engaña a nadie, sentenció.

Juan Guaidó se encuentra en Estados Unidos como parte de una gira internacional que comenzó el presidente interino de Venezuela el pasado mes de enero, y durante la cual se ha reunido con el Primer Ministro británico Boris Johnson, la Canciller alemana Angela Merkel, el Presidente francés Emmanuel Macron y el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau.

Guaidó tiene previsto encontrarse con la comunidad venezolana de la ciudad este sábado a las 2:00 p.m. en el Miami Airport Convention Center, ubicado en el 711 N.W. 72 Ave., frente al aeropuerto; luego ofrecerá una rueda de prensa con los medios de comunicación de Miami.