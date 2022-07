MIAMI, Estados Unidos. — Rock Around the Blockade, una organización británica de solidaridad con el régimen cubano pidió los bancos europeos y británicos a no implementar las medidas del embargo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

La iniciativa forma parte de una campaña donde se solicita a las entidad bancarias no congelar “las cuentas y transacciones destinadas a apoyar a Cuba mediante la recaudación de fondos”.

Esa organización aseguró en un comunicado que varios depósitos de “ayuda humanitaria o con fines comerciales” han sido embargados por bancos en terceros países, por lo que exige a esas entidades bancarias romper el cerco financiero contra el régimen cubano.

“Con los estados europeos y el Reino Unido decididos a no desafiar el bloqueo de 60 años de Estados Unidos contra Cuba, es hora de que tomemos medidas directas. Los grupos de solidaridad con Cuba se están uniendo para desafiar directamente a los bancos a través de acciones civiles coordinadas, desafíos legales y protestas callejeras”, señala la declaración, reproducida este lunes por medios oficialistas cubanos.

El texto indica que “la campaña tiene como objetivo involucrar a tantas personas y organizaciones como sea posible para lograr el máximo efecto”.

“¡Esta aplicación extraterritorial del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es una violación del derecho internacional, británico y europeo y afecta a todos!”, destaca el comunicado.

La iniciativa incluye la convocatoria a protestas populares contra entidades bancarias de Europa y del Reino Unido, que deberán realizarse “el sábado 30 de julio frente a bancos que incluyan a Cuba en su lista de países sancionados”.

Además de Rock Around the Blockade (Reino Unido), auspician la campaña los grupos Cuba Support Group Ireland, de Irlanda, y Cubanismo, radicado en Bélgica.

No es primera vez que desde el Reino Unido se llama a romper el embargo contra el régimen cubano. El pasado año, el diario británico The Telegraph, uno de los de mayor tirada en las islas británicas, aseguró que Cuba, sin las sanciones de EE. UU., “podría ser el próximo gran destino de vacaciones en cruceros”.

El medio señaló que la ubicación del país caribeño, “tentadoramente cerca de las costas de Florida”, hace de la Isla un destino ideal en la región. Sin embargo, afirmaba que el embargo estadounidense hacía imposible el desarrollo de ese sector turístico.

The Telegraph destacó en aquella ocasión la apertura impulsada por la administración de Barack Obama, que entre 2014 y 2016 permitió los viajes en crucero y reanudó las operaciones aéreas comerciales entre ambos países.

El escenario para el regreso de los cruceros a Cuba fue alimentado en 2020 por el presidente Joe Biden, quien, durante su campaña electoral, prometió que, si era elegido, revertiría la política de Trump hacia la Isla.

Aunque la actual administración no parece seguir al pie de le letra la política de Obama, el pasado 16 de mayo Washington anunció la flexibilización de varias de la sanciones impuestas al régimen cubano, quitando el límite al envío de remesas y eliminando las restricciones de vuelos a la Isla.

