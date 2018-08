MIAMI, Estados Unidos.- El grupo procastrista Alianza Martiana utilizó a la policía para echar este domingo a un grupo de exiliados cubanos que intentó participar en una reunión, en su sede en Miami, sobre el proyecto de reforma constitucional.

La organización, que con frecuencia organiza caravanas y actos a favor del régimen cubano e incluso realizó un homenaje a Fidel Castro en Miami, argumentó que la reunión de la que expulsó a los exiliados era “privada”.

Alianza Martiana describió el intento de los exiliados, horas después, como un acto “circense, más bien ridículo, de un grupo de ocho frustrados” y lo tachó incluso de “sabotaje”.

“Después que los ‘exilados’ siete enanitos y su blanca nieves terminaron de grabar su show, nada menos que con su teléfono con extensión telescópica y todo, y de hacerles nosotros saber que la Policía estaba en camino, porque ‘estos luchadores por la libertad’ habían interrumpido sin invitación una reunión privada, en una propiedad privada, con fines desconocidos, nada menos que aquí en Miami, capital del terrorismo, se fueron retirando, bajo protesta, claro, pero retirándose… más rápido que despacio, hacia la puerta de nuestro local”, dijo la organización procastrista.

“Su buen dinerito tienen que haber ganado por su ‘puesta de escena’; para eso también están los millones de dólares presupuestados por la Administración de Trump, instada por la extrema derecha cubana ‘exilada’ en Miami, parientes de estos otros ‘exilados cubanos’, en sus sucias e ilegales actividades y campañas en contra de Cuba, y en contra de todos aquellos que aquí y en todas partes del mundo defienden los derechos del pueblo cubano a vivir y desarrollarse en paz”, añadió el grupo defensor del régimen en la Isla.

La exiliada Maruchy Alfonso, parte del grupo de exiliados que intentó participar en la reunión, publicó varios videos en su cuenta en Facebook en los que se puede ver lo ocurrido cuando intentaron expresar sus opiniones.

Andrés Gómez, uno de los líderes de la Alianza Martiana, los acusó de “invadir una propiedad privada”.

“¿Nos tienen miedo? ¿Tienen miedo a una opinión diferente? ¿Para qué se hace esta reunión? ¿No es para debatir lo que aquí [en el Proyecto de Constitución] está escrito? Yo soy cubano igual que ustedes”, expresó Zenén Pérez Yera, exprisionero político de 88 años de edad, tras lo cual se le permitió hablar.

Pérez Yera criticó la inclusión de Fidel Castro en la Constitución y el poder que continuará teniendo el Partido Comunista. “¿Por qué razón le entregan al Partido Comunista, único, la soberanía de la nación? ¿Por qué tiene que ser la fuerza superior dirigente de la sociedad y del Estado? ¿Cómo se puede concebir que un partido al que usted no puede pertenecer libremente, es “exclusivista”, tenga el control del país?, cuestionó Pérez Yera.

Criticó además la forma en que fue elegida, “a dedo”, la comisión que elaboró el proyecto de reforma constitucional.

“Usted no está de acuerdo con la reforma que se va a dar el pueblo de Cuba en asamblea general de millones de personas”, le respondió Max Lesnik. “Y usted no está de acuerdo tampoco con que esta asamblea se celebre porque ha venido aquí no en un plano conciliador, si no de provocación”, afirmó.

“Ahora le pido en nombre de la democracia y la libertad que ejerza el derecho de esta asamblea de abandonar este local antes de que sea sacado de aquí (…) por fuerzas que no son de la Alianza Martiana, sino de la Policía”, amenazó.

Según Maruchy Alfonso, a los miembros de la Alianza Martiana les molestó la “aparición” dentro del local de un poster que pide juzgar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad y acusaron a Zenén Pérez Yera de haberlo llevado.

Otro exiliado que se identifica en Facebook como Johnny Cassidy aseguró más tarde haber sido quien dejó el poster en la reunión.

“Bueno, pues me metí en la reunión de los comunistoides del grupo castrista Alianza Martiana, les tire fotos a los cuatro gatos viejos que analizan la ‘nueva Inconstitución’, y les deje un poster de petición de cárcel para el dictador Castro por crímenes de lesa humanidad”, escribió.