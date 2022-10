MIAMI, Estados Unidos. — La organización The People´s Forum lanzó un mensaje en la edición dominical del diario The New York Times para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elimine las sanciones impuestas al régimen cubano.

El texto, publicado bajo el título Deja que Cuba se reconstruya, asegura que las sanciones y el embargo de EE. UU. impiden que Cuba se recupere de los destrozos provocados por el huracán Ian.

“La Administración Biden necesita actuar ahora mismo para ayudar al pueblo cubano. El huracán Ian causó una gran devastación. La red eléctrica resultó dañada y el sistema eléctrico colapsó. Más de cuatro mil viviendas han quedado completamente destruidas o gravemente dañadas”, señala el texto, que apareció en la edición impresa del influyente rotativo estadounidense.

The People´s Forum insiste en que “se debe permitir a Cuba, aunque sea por los próximos seis meses, comprar los materiales de construcción necesarios para reconstruir” el país.

“Los cubanos se enfrentan a una gran crisis humanitaria a causa del huracán Ian. A pesar de la conocida preparación de Cuba para los desastres naturales, el daño de este huracán ha sido inmenso”.

Según la ONG, “personas de todo el mundo están ansiosas por vender materiales de construcción y brindar ayuda, pero la política estadounidense de sanciones y embargo contra Cuba amenaza a las empresas estadounidenses y de otro tipo con hacer negocios con Cuba, incluso para los bienes y materiales más básicos”.

El mensaje añade que esa política “también disuade y hace casi imposible que las organizaciones en los EE. UU. envíen ayuda de manera oportuna”.

El llamado de The People´s Forum criticó, además, la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que fue incluida en enero de 2021 por mandato del expresidente Donald Trump.

Es inconcebible emprender un castigo colectivo contra todo un pueblo impidiendo que Cuba compre materiales de construcción o reciba ayuda en esta hora crítica (…). El pueblo de Cuba es parte de nuestra familia, la familia humana. No permita que las políticas obsoletas de la Guerra Fría impidan que el mundo ayude al pueblo cubano a poder reconstruir y regresar a sus hogares, reconstruir la red eléctrica y tener agua potable limpia y acceso a alimentos. ¡El momento de actuar es ahora! Cuba es nuestro vecino. ¡Gente de todo el mundo quiere ayudar!”, finaliza el texto.

La publicación de The People’s Forum fue difundida por la propaganda castrista, así como por representantes del régimen de la Isla.

Encabezado por

Encabezada por los activistas procastristas Claudia de la Cruz y Manolo de los Santos, The People’s Forum se identifica como un grupo de organizadores, educadores, visionarios, trabajadores culturales, pensadores y luchadores comprometidos con la transformación del sistema capitalista hacia “una sociedad arraigada en la equidad, la justicia y la dignidad humana”.

“Somos una incubadora de movimientos para la clase trabajadora y las comunidades marginadas para construir la unidad a través de líneas históricas de división en el país y en el extranjero. Somos un espacio educativo y cultural accesible que nutre a la próxima generación de visionarios y organizadores que creen que a través de la acción colectiva es posible un mundo nuevo”, señala la plataforma en su página oficial.

