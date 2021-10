LA HABANA, Cuba.- Desde el centro penitenciario Combinado del Este, en la capital cubana, denuncia el recluso Daisel González Álvarez que hasta el momento no ha recibido la atención médica que necesita y reclama.

González Álvarez, de 23 años, afirma que como consecuencia de haber padecido sífilis en el pasado, en la actualidad necesita tomar con regularidad un medicamento para las secuelas de la enfermedad, al cual no ha tenido acceso durante todo el tiempo que lleva en cautiverio.

Subraya además que hasta la fecha no solo no le han suministrado ninguna clase de asistencia médica, sino que tampoco ha sido visitado por ningún agente u oficial, a diferencia de otros manifestantes encarcelados. Su madre ha intentado entrevistarse con el “reeducador” de la compañía 5, un oficial llamado Edgar, pero este no la ha recibido.

El joven, natural del sureño municipio Güira de Melena, en la occidental provincia Artemisa, relata que participó en las protestas populares del 11 de julio y que cuando la Policía comenzó a reprimir a la multitud él y otros manifestantes respondieron tirando piedras a una tienda de la localidad perteneciente a la cadena Panamericana.

González Álvarez añade que lo capturaron el 14 de julio y lo mantuvieron tres días en un calabozo en la estación de policía de Güira de Melena. Después lo trasladaron para la unidad policial de Reloj Club, en la capital, donde lo mantuvieron encerrado otros tres días. Y apunta que desde su detención fue objeto de constantes insultos, ofensas y agresiones verbales.

Hasta el momento de su arresto, Daisel González Álvarez trabajaba como panadero en una panadería estatal de su municipio. Está casado y es padre de una niña de meses. Según explica, el 20 de julio fue trasladado para el Combinado del Este, donde hasta la fecha se encuentra prisionero sin juicio en el 4º piso, ala norte del edificio 3. De acuerdo con sus familiares, lo acusan de sabotaje y daños a la propiedad.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.