MIAMI, Estados Unidos. – Luego de cuatro horas de arresto, el opositor Bartolo Cantillo Romero fue liberado este lunes por agentes del régimen cubano. El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Guantánamo relató a CubaNet las violaciones que oficiales del Ministerio del Interior (MININT) cometieron contra él por intentar solidarizarse con el huelguista Miguel Ángel López Herrera.

“Tres agentes de la Seguridad del Estado conocidos como Kevin, Leoni y Luis Ángel, además de otros dos policías uniformados con las chapillas 25538 y 38302, me trataron como si fuera una bestia”, narró el opositor.

“Me interceptaron y me dijeron que no podía entrar a la casa de mi hermano de lucha Miguel Ángel López Herrera. Yo me negué a cumplir tal violación y ahí se lanzaron encima de mí”, denunció Cantillo Romero, quien también es promotor de Cuba Decide.

Según describió el activista, al momento de su arresto los agentes de la Seguridad del Estado comenzaron a gritar que estaban atrapando a un ladrón con el objetivo de confundir a los vecinos de la comunidad.

“Yo empecé a gritar que los únicos ladrones eran Fidel y Raúl Castro, Díaz-Canel y todo el Partido Comunista. Me patearon, me aruñaron el cuello y me estaban estrangulando. Ya en la patrulla 602 me echaron gas pimienta en los ojos y luego me llevaron a la unidad del Parque 24”.

Cantillo Romero fue liberado tras cuatro horas de detención, luego de recibir varias amenazas y ser multado con 30 pesos en CUP por un supuesto delito de “desorden público”.

“Me abrieron un expediente por ‘peligrosidad social predelictiva’ y me impusieron una carta de advertencia. Aparte, me propusieron seguir coordinando la UNPACU, pero sin hacer nada, y me recomendaron que me cogiera el dinero que mandan para realizar activismo y que mintiera a José Daniel Ferrer”, advirtió el exprisionero político.

Finalmente, el activista quedó citado para interrogatorio y deberá presentarse en la misma unidad el próximo jueves bajo la amenaza de ser procesado por “desobediencia” en caso de negarse a acudir.

“El arresto fue ilegal, la multa también lo es, y yo me mantuve en silencio durante todas esas horas porque no iba a darles el gusto. Mi respuesta es mi firmeza y la continuidad de mi activismo”, concluyó el opositor.

Desde Santiago de Cuba también se reportan atropellos contra los defensores pacíficos de derechos humanos. Esta vez los actos de hostigamiento incluyen a los miembros de la UNPACU Fernando González Vaillant y Jesús Dupotey Ferrer. Recientemente, el primero de ellos cumplió seis meses de prisión en el mismo proceso del régimen contra José Daniel Ferrer. Actualmente, se encuentra cumpliendo una sanción domiciliar.

Este lunes, fue detenido en la vía pública y trasladado hacia la unidad policial El Palacete. Según refiere, allí le decomisaron 190 pesos en CUP destinados a la compra de alimentos en la sede principal del grupo opositor.

Por negarse a firmar el acta de ocupación, en vistas de que no le entregarían copia del documento, fue multado con una cuota de 1.50 en CUP, en virtud, supuestamente, del Decreto 141, artículo 2, inciso ch.

Según la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, “evidentemente el policía que aplicó la multa cometió un error, porque para ese inciso el valor es de 10 pesos”.

Por su parte, José Daniel Ferrer denunció que durante la detención de seis horas de González Vaillant y Dupotey Ferrer “los ladrones del régimen le robaron un dinero que era para tratar de comprar los pocos alimentos que aparecen. El cerco contra la UNPACU lo están reforzando porque quiere rendirnos por hambre”, dijo el líder opositor.