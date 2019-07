Gobierno de Santiago de Cuba cede ante transportistas privados

Transportistas privados. Foto del autor Transportistas privados. Foto del autor Transportistas privados. Foto del autor

SANTIAGO DE CUBA, Cuba.- No se habla en Santiago de Cuba de otra cosa que no sea del transporte, es la comidilla de los barrios, de los centros de trabajo, e incluso en las rutas de mayor afluencia de personas de la llamada “Ciudad Héroe”.

Pareciera que la escasez de alimentos, los altos precios y hasta el aumento de salario recientemente informado para los trabajadores de las unidades presupuestadas, quedaron en el olvido ante las horas de espera, los empujones y hasta los golpes que reciben los santiagueros cuando quieren montar un ómnibus. Esto después de la rebaja en las tarifas a cobrar por los transportistas privados, quienes decidieron entrar en paro como forma de protesta ante las incisivas medidas que, según describen los emprendedores santiagueros, son otro intento de pisotear al pueblo.

Un nuevo anuncio emitido a través del programa En Línea Contigo, transmitido por el canal local Tele Turquino, demuestra el poder del pueblo en influenciar en las decisiones del Gobierno. Y es que la crítica situación del transporte en Santiago de Cuba ha obligado a las autoridades del Partido Comunista en la provincia a recapitular sobre las medidas, como la decisión de aumentar las tarifas impuestas el pasado 24 de junio y que tanto malestar ocasionó a los santiagueros.

En la misma emisión del programa oficialista, se aprovechó la ocasión para anunciar un nuevo director de la Empresa de Transporte, Jaime Codorniú Furet, aunque no se refirieron detalles de las razones que conllevaron al cambio abrupto de la directiva.

El nuevo administrativo, pese a la liosa situación del transporte y las reiteradas quejas de la población, mencionó en su intervención que “se está trabajando para darle solución a la problemática de la transportación en corto, mediano y largo plazo, tanto en la provincia como a nivel nacional”.

“El sector estatal del transporte ha dado el frente y el apoyo. Lo ha demostrado día a día desarrollando todas sus potencialidades con más organización y con la incorporación al sistema de gestión, a tono con el ahorro de combustible y todas las demás limitaciones que tenemos. Deben entrar 26 guaguas Dianas para finales de año y hace minutos entraron 6 camiones más. También se están recuperando medios que estaban paralizados a largo plazo y que apoyarán la actividad, tanto urbana como servicios especializados para el verano”, ultimó Codorniú.

Transporte estatal de Santiago de Cuba. Foto del autor Transporte estatal de Santiago de Cuba. Foto del autor Transporte estatal de Santiago de Cuba. Foto del autor

Tras el preámbulo de logros obtenidos en la transportación, y recuentos de lo que falta por hacer, Jaime Codorniú anunció el punto más esperado del programa. De acuerdo con el administrativo, en las nuevas tarifas propuestas se estableció para las zonas urbanas un máximo de 5 pesos para los autos ligeros, más conocidos como pisicorres, y dos pesos para las camionetas.

En rutas a municipios igualmente se aumentaron los precios máximos, en el caso de Contramaestre, uno de los de mayor distancia se determinó cobrar 30 pesos para los carros ligeros y 25 pesos para los camiones, Palma Soriano, entre 15 y 20 pesos respectivamente.

Las rutas interprovinciales, como Santiago-Holguín, entre 30 y 75 pesos; hacia Guantánamo, entre 30 y 40 pesos. Otras de las rutas más demandadas es Santiago-Habana, para la cual se estimaron 12 CUC, 2 CUC más que la tarifa anterior.

No obstante, estas nuevas reformas no han sido aprobadas por el Consejo de la Administración y se mantienen sujetas a cambios, lo que lleva a los transportistas a continúar teniendo que regirse por la tarifa anterior, por lo que perpetúan el paro.

En el programa informativo citado también se hizo alusión a que se está valorando una posibilidad de bajar el precio del combustible, una de las más fuertes razones que han puesto de manifiesto los transportistas privados, y es que el precio actual en la red Cupet, perteneciente a la corporación Cimex, es de un CUC el litro, lo cual representa un precio excesivo frente a los precios impuestos. Dicha rebaja en el costo del combustible se podría establecer para los transportistas dentro de 3 o 4 meses, dependiendo de los factores que influyen en la normativa.

Por otro lado, transportistas santiagueros refieren que estas nuevas promesas no son más que un intento por aliviar la situación para que los emprendedores salgan a prestar el vital servicio.

Transporte estatal de Santiago de Cuba. Foto del autor Taxis particulares. Foto del autor Personas montando un ómnibus Yutong. Foto del autor

De ese modo lo describe Antonio, como prefirió ser llamado un chofer que cubre la ruta Santiago-Siboney: “nos dijeron en una reunión que se hizo con varios cuentapropistas que teníamos que dar el paso al frente, y no caer en malas lenguas, porque este sector es patriótico y revolucionario. También nos prometieron que el precio del combustible se iba a bajar en unos meses, y que los talleres se están habilitando para tener todo lo que necesitamos, pero ese cuento nos lo han dicho en otras ocasiones y piensan que lo vamos a creer de nuevo, porque con la crisis de combustible que tiene el país dudo que lo bajen, si antes, que estaba mejor, no lo hicieron”.

Más adelante, el cuentapropista criticó la falta de piezas en los talleres, que supuestamente deben prestar servicios a los transportistas. “Cuando se te rompe el carro mándate a correr para las casas de gente que viaja, a ver si tienen las piezas necesarias, porque los talleres nunca tienen ni una goma, y si en algún momento entran los repuestos los mismos trabajadores las sacan y las venden en la calle al triple de su valor en el taller. Por eso es que nosotros tenemos que subir los precios, para sacar la inversión del combustible, que, aunque algunas veces aparece por la izquierda a seis u ocho pesos el litro, no es siempre. Y también tenemos que sacar el costo de las piezas, que es lo más caro, y como estos carros también tienen sus años de explotación se rompen con más facilidad”.

Sin embargo, pese a las muchas promesas incumplidas, ahora los transportistas privados de Santiago de Cuba sienten un alivio con las tarifas a aprobar, pues si bien no solucionan el problema de la relación gasto-ingreso, muchos aseguran que es más asequible que los montos aprobados el pasado mes, aunque insisten que hasta que no se aprueben realmente las tarifas no saldrán de la protesta.