Gobierno interviene precios de taxis particulares

LA HABANA, Cuba.- El Estado cubano ha impuesto un precio “máximo” a los recorridos de los taxistas particulares, conocidos en Cuba con el nombre de “boteros”.

Según el sitio oficialista Cubadebate, en un artículo publicado esta tarde, “el gobierno de La Habana ha intervenido para asignar precios máximos a 30 rutas. Los viajes desde el Parque del Curita hasta diferentes zonas de la ciudad tendrán nuevos costos específicos para diferentes puntos de los recorridos.”

En julio del año pasado se había implementado el acuerdo 185 por el Consejo de Administración Provincial de La Habana (CAP) que prohibía aumentar el valor del pasaje y que “solo se admitiría el precio referencial que se cobraba en un inicio”. Desde entonces, los boteros buscaron una solución para seguir cobrando lo mismo: acortar el recorrido.

La novedad principal de la nueva ley es que los tramos que los boteros habitualmente cortaban para cobrar 10 pesos y luego otros 10, ahora costarán solo cinco.

La medida limita a los boteros en la libertad para fijar su propio precio y “las violaciones, ya sea por denuncia que se reciban de la población, o por resultado de las acciones de control, conllevan a la cancelación de la Licencia de Operación del Transporte o según sea el caso la denuncia y el procesamiento como corresponda, que puede incluir el decomiso del medio de transporte.”

“Nosotros lo que hacemos es arreglar el problema que existe en la capital con el transporte urbano. Ahora hay que estar tranquilos hasta que nos quiten la vista de encima. No quiero arriesgarme a que me quiten la licencia, mucho menos que me decomisen el carro,”, comentó a CubaNet Daniel Guerra, botero de la ruta entre la Habana y Playa.