MIAMI, Estados Unidos. – El gobierno de Florida, encabezado por el republicano Ron DeSantis, planea enviar migrantes cubanos en buses a Delaware, el estado del presidente Joe Biden, para enfrentar el flujo sostenido de migrantes hacia Florida y responder a la política migratoria de la Casa Blanca.

El plan fue anunciado por la vicegobernadora de Florida, la cubanoamericana Jeanette Núñez, durante una entrevista en el programa radial “Cada Tarde”, de Actualidad Radio 1040, transmitida este 17 de agosto.

“El estado no tiene jurisdicción sobre el tema de inmigración, pero sí tenemos jurisdicción sobre el bienestar de nuestros residentes y nuestras comunidades, y por eso el gobernador trabajó con la Legislatura para conseguir fondos y tratar de asegurar que [ante] esas personas que vengan ilegales, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no vamos a pensar qué podemos hacer, y los vamos a enviar muy francamente [sic] al estado de Delaware, al estado del presidente”, dijo Núñez.

“Lo que hemos hecho y que tratamos de continuar haciendo es tener una postura a nivel estatal sobre eso”, agregó.

Esta misma semana, se supo que un total de 177 848 cubanos llegaron a Estados Unidos por vía terrestre entre el 1ro. de octubre de 2021 (inicio del actual año fiscal) y el cierre de julio de 2022, según informe emitido este martes por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).

Los datos publicados por CBP indican un nuevo récord migratorio de cubanos hacia Estados Unidos. Estas cifras superan las pronosticadas por los analistas, que habían estimado la llegada de unos 150 000 migrantes de la Isla para el cierre del año fiscal, al que aún le quedan dos meses.

La actual ola migratoria ya supera a la del Mariel, en 1980, y a la de los balseros de 1994.

“Es una irresponsabilidad por parte de Biden y de toda su administración no lidiar con este tema. Esto va a ser peor que el Mariel, peor que todo el impacto de los años 80, y simplemente no hacer nada no es una opción”, agregó Núñez.

“Aunque no somos un estado fronterizo sí estamos sintiendo el impacto [de la migración] y lo vamos a seguir sintiendo… Y aunque sea solo una parte de esos números que han venido por la frontera desde Cuba, tengan la completa seguridad que adonde quieren llegar, el punto final, es la Florida, no hay duda de eso”, también dijo la vicegobernadora el pasado miércoles.

Las declaraciones de Núñez y en general el plan de DeSantis han generado numerosas críticas. La Comisionada de Agricultura de Florida y precandidata demócrata a la gobernatura estatal, Nikki Fried, dijo que se trataba de una propuesta “inapropiada, cruel y errada”.

“Huir del comunismo y la tiranía para llegar a un estado con la riqueza de la familia y la cultura y ser deportado al norte en autobús es cruel y errado”, dijo Fried en una declaración difundida este sábado.

Por su parte, el periodista de NBC Marc Caputo apuntó que resultaba “absolutamente alucinante” que una hija de exiliados cubanos dijera que sus compatriotas debían ser expulsados de Miami.

Con el plan hasta ahora esbozado, DeSantis sigue los pasos del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha enviado migrantes recién llegados a Washington D.C. y Nueva York.

