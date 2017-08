Gobierno cubano prepara envío masivo de trabajadores de la salud a Venezuela

MIAMI, Estados Unidos.- La Unidad Central de Cooperación Médica en La Habana prepara el envío de un “ejército de batas blancas” para enviar a Venezuela afirmó el periodista Juan Juan Almeida en un reporte publicado por el sitio Martí Noticias.

Se trataría del mayor número de “colaboradores” cubanos del sector de la salud jamás movilizado en la historia del intercambio bilateral entre los dos países. La publicación añade que algunos de los trabajadores de la salud están comprometidos a participar en los ejercicios militares convocados por el presidente Nicolás Maduro, en medio de la crisis que sacuda a la nación petrolera.

Desde el pasado 17 de agosto hasta la presente fecha, la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), en La Habana, gestiona de forma acelerada el viaje del contingente médico.

Unos 28 mil profesionales cubanos de la salud laboran actualmente en Venezuela, pero la cifra pudiera aumentar aceleradamente en los próximos días.

Más de 2000 trabajadores de la salud cubanos han sido “procesados” en menos de 15 días. Entre ellos se cuentan enfermeros, intensivistas y médicos para emergencias que proceden del sistema de salud de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas.

“Sean de las FAR o no, los trabajadores cubanos de la salud que la UCCM ha enviado a Venezuela, no es un partido político y no ocupan puestos de dirección en ninguna de las esferas de la vida sociopolítica venezolana”, dijo una fuente anónima a Martí Noticias.

Según un documento que circula desde el pasado 21 de agosto, los profesionales procedentes de las FAR fueron citados con carácter de obligatoriedad y en calidad de subordinados a formar parte del ejercicio militar “Soberanía Bolivariana” que comenzó en Macarao, Venezuela, el pasado 26 de agosto.

“En la UCCM tenemos la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos por el gobierno de Cuba en el campo de la colaboración médica internacional. Por eso, el hecho de que médicos cubanos, tramitados por UCCM, formen parte de este o de cualquier otro ejercicio militar, constituye una flagrante violación al convenio de paz y cooperación médica que para fortalecer el histórico lazo de amistad entre ambos pueblos, y trabajar en pos de promover y fomentar el progreso económico y social de los dos países con la integración de América Latina y el Caribe, firmaron el 30 de octubre de 2000 en Caracas el Comandante en Jefe Fidel Castro y el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías”, dijo el informante de Martí Noticias.