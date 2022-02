MADRID, España.- Por tercer domingo consecutivo la Seguridad del Estado cubano impidió a la Dama de Blanco, Berta Soler, asistir a misa y exigir la liberación de los presos políticos del régimen.

Según explicó su esposo Ángel Moya, quien en esta ocasión también fue agredido y encarcelado, ambos se disponían a salir de la sede de la organización opositora en Lawton, sobre las 11 de la mañana, cuando un grupo de paramilitares los interceptaron.

De acuerdo a la información de Moya publicada en Facebook, agredieron con violencia primero a Berta, la separaron de él y se la llevaron detenida.

Otro grupo de paramilitares llevó al opositor hacia la parte de atrás de una cabina de venta de periódicos.

“Logré zafarme y defenderme de la agresión… Al instante los paramilitares me rodean junto con represores de la Seguridad del Estado; un paramilitar me lanza una piedra grande y me da en el muslo izquierdo tratando de esquivarla. Me derriban… y me introducen en un auto de la Seguridad del Estado con placa privada e inmediatamente me trasladan para la U/P de Cojímar”, relató el activista.

Allí le pusieron una multa de 150 pesos moneda nacional y lo confinaron en una celda por supuesta violación del dispositivo de seguridad. No supo qué había ocurrido con Berta Soler.

Sobre las 7:30 de la tarde los liberaron a ambos, informó Moya. A la líder de las Damas de Blanco le impusieron una multa de 2000 pesos.

Los dos domingos anteriores, Soler también había sido multada y encarcelada durante horas.

La represión contra la opositora se ha agudizado tras su llamamiento, el pasado 21 de enero, a activar una campaña de enfrentamiento por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión.

