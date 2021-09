MIAMI, Estados Unidos.- El artista independiente cubano Yasser Castellanos denunció que el gobierno de la Isla lo mantiene “regulado”, con lo cual el régimen solo demuestra que ve a los cubanos como esclavos por lo que les impide ejercer el derecho de viajar fuera del país.

“Un gobierno que solo te concede el derecho a obedecer, demuestra no verte como otra cosa que un esclavo. Ellos me etiquetaron de contrarrevolucionario por declararme artista independiente, cimarrón”, escribió Castellanos en su perfil de Facebook.

El artista confirmó en su publicación que continúa “regulado” por el Estado cubano. “En una de sus oficinas me informaron hoy que continúo ´regulado´, término usado para aquellos a quienes prohíben salir del país sin otro argumento que la imposición de su malsana voluntad, otra potestad que se atribuyen sin que les pertenezca”, criticó.

Castellanos, activista y uno de los huelguistas acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro el pasado año, agregó: “Para reclamar los derechos que ellos nos niegan, aunque por nuestra humana condición nos corresponden, he elegido la lucha no violenta, que la inhumanidad, el daño y sus consecuencias sean su asunto, no el mío. Tengo fe en la justicia real y sus ineludibles sentencias. Dios me ha mostrado otras formas de viajar, invisibles para el mundo al igual que sus bendiciones”.

El pintor independiente fue notificado por primera vez de la “regulación” en enero de 2020 cuando le impidieron salir del país.

“Ahora soy uno más de los ´regulados´, esos a quienes el gobierno les prohíbe viajar fuera de Cuba sin otra excusa que su oscura y enferma voluntad”, dijo en ese entonces.

Castellanos, una de las voces independientes que se alzaron contra el Decreto-Ley 349 en Cuba, por limitar la libertad de los artistas en la isla, fue detenido a inicios de 2021 cuando se dirigía a participar en una protesta frente al Capitolio de La Habana para exigir la renuncia del ministro y el viceministro de Cultura tras los sucesos violentos del 27 de enero.

