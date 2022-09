MADRID, España.- El monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, cortó internet en el país este jueves luego de que cubanos en distintos barrios de la capital salieron a manifestarse por el apagón que padecen desde el pasado lunes.

Como han mostrado gráficos de plataformas especializadas, el corte de este servicio ha sido casi general.

“Las métricas muestran un colapso casi total del tráfico de internet desde Cuba en medio de informes de grandes protestas por cortes de energía y malas condiciones exacerbadas por el huracán Ian, con fuerzas de seguridad desplegadas; incidente susceptible de limitar el libre flujo de información”, denunció YucaByte, medio independiente cubano especializado en temas de tecnología, activismo y sociedad.

Mientras que una gráfica compartida por la organización NetBlocks mostró cómo el Gobierno cubano cortó el internet de forma abrupta tras las protestas de este 29 de septiembre.

⚠️ Confirmed: Metrics show a near-total collapse of internet traffic from #Cuba amid reports of major protests over power cuts and poor conditions exacerbated by Hurricane Ian, with security forces deployed; incident likely to limit the free flow of information 📉 #LaLuz #SOSCuba pic.twitter.com/BcugUR9JZq

— NetBlocks (@netblocks) September 30, 2022