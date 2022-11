MADRID, España.- Un autobús con 28 migrantes, entre ellos varios cubanos, fue enviado desde Texas hasta Filadelfia por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Tras más de 40 horas de viaje, el autobús, en el que también viajaban colombianos y dominicanos, arribó este miércoles a Filadelfia. Entre los pasajeros se encontraba una niña de diez años que llegó con fiebre y deshidratada, según informó Univisión.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo este miércoles que tomaba estas medidas “para defender a nuestro estado contra una invasión” y que ordenaba al Departamento de Seguridad Pública de Texas y al Departamento Militar de Texas “usar todas las herramientas y estrategias disponibles para luchar contra la crisis fronteriza”.

“Hasta que la administración Biden haga su trabajo y brinde a los tejanos y al pueblo estadounidense una seguridad fronteriza sostenible, Texas continuará haciendo más que cualquier otro estado para defenderse de una invasión a lo largo de la frontera”, declaró.

I'm ordering the Texas Dept. of Public Safety & Texas Military Dept. to use every tool & strategy available to fight back against the border crisis.

Until Congress acts or the Biden Admin. does its job, Texas will continue securing our southern border.https://t.co/Xvy5oPjHgl

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 16, 2022