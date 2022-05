MIAMI, Estados Unidos. – La cantante cubanoamericana Gloria Estefan interpreta el papel de la madre en la nueva versión del clásico estadounidense “El padre de la novia” (Father of the Bridge, en inglés), que se estrena el próximo 16 de junio en la plataforma HBO Max.

Su compañero en la cinta es el actor Andy García, junto a quien encabeza el núcleo de una familia cubanoamericana residente en Miami. “Nos sentimos muy cómodos el uno con el otro”, dijo García sobre su compañera de reparto. “Fue muy fácil tener química con ella”, agregó.

Se trata de la última versión de “El padre de la novia”, un filme que se centra en el progenitor de una futura novia. La franquicia comenzó con la película homónima de 1950, la cual estuvo protagonizada por Spencer Tracey y Elizabeth Taylor. Luego, siguió en 1991 con la versión interpretada por Steve Martin y Diane Keaton.

Gloria Estefan en el cine

“Todos conocemos los talentos de Gloria como artista discográfica, compositora y escritora”, declaró García a la revista PEOPLE. “Es una mujer extraordinaria. Conocía su talento como actriz, y obviamente se ha estado metiendo en el mundo de la interpretación durante bastante tiempo”, apuntó.

Con antelación, los dos artistas de origen cubano trabajaron juntos en “Por amor o patria: La historia de Arturo Sandoval” (For Love or Country: The Arturo Sandoval Story, en inglés). Sin embargo, “El padre de la novia” es la primera película en la que ambos interpretan papeles protagónicos como pareja casada.

Por su parte, Estefan declaró a PEOPLE que lo que más le “preocupaba” era que tenía que besar a Andy, dado que tanto él como su esposa son sus amigos.

“Nunca he besado a otro hombre en los últimos 46 o 47 años de mi vida”, explica. “Pero no fui yo quien lo besó. Fue Ingrid, su esposa en la película, y todo se sintió muy natural”, dijo la intérprete de Mi Tierra.

La comedia romántica presenta a la pareja cubanoamericana Billy (García) e Ingrid (Estefan) intentando posponer su divorcio después que su hija Sophie (Adria Arjona) les da la noticia de su compromiso con un hombre mexicano (Diego Boneta).

En el tráiler del filme, estrenado esta semana por HBO Max, se puede ver a Sofie anunciando que le había propuesto matrimonio a su novio. “Espera. ¿Tú propusiste?”, pregunta el personaje de García. “¿Le propusiste matrimonio? ¿Él no te lo propuso? ¿Puedes hacer eso? ¿Alguien hace eso?”, también preguntó.

