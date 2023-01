MIAMI, Estados Unidos. — La cantautora, actriz, compositora, productora y empresaria cubanoestadounidense Gloria Estefan será incluida en el Salón de la Fama de los Compositores, convirtiéndose así en la primera artista latina en formar parte de esa selecta lista.

Un reporte de la agencia Associated Press (AP) señala que Estefan será exaltada de forma oficial junto a otros seis ilustres personalidades de la música en una gala que tendrá lugar el próximo 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis, en Nueva York.

Acompañarán a la cubana la cantante nigeriana nacionalizada británica Sade, el cantante y guitarrista británico Jeff Lynne, y cuatro artistas estadounidense: el rapero y productor Snoop Dogg, el compositor Glen Ballard, el cantante y productor Teddy Riley, y la compositora de country Liz Rose.

“Muchas gracias a mis increíbles fans que, por escuchar mi música, han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor”, expresó la artista en su cuenta de Instagram.

Gloria Estefan marcó una época en la música durante las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo, siendo una de las primeras artistas latinas en insertarse en el mercado estadounidense y en ubicar sus canciones en las grandes listas de éxitos a nivel mundial.

Entre sus temas más exitosos estuvieron Rhythm Is Gonna Get You, 1-2-3, Don’t Wanna Lose You, Get On Your Feet, Here We Are, Coming Out of the Dark, Bad Boy, Oye!, Party Time, entre otras.

Estefan se suma a destacados compositores como el cubano Ernesto Lecuona y la artista de ascendencia brasileña Linda Perry quienes ya forman parte del Salón de la Fama de los Compositores.

El grupo de 2023 “representa no sólo canciones emblemáticas, sino también diversidad y unidad en todos los géneros musicales, orígenes étnicos y sexos, compositores que han enriquecido nuestras vidas, en su momento, literalmente transformaron la música y las vidas de miles de millones de escuchas en todo el mundo”, dijo Nile Rodgers, presidente del Salón, en declaraciones recogidas por AP.

