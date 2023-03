MIAMI, Estados Unidos. — Este sábado se desarrollará en el North Beach Bandshell (Miami Beach) la edición 16 del Global Cuba Fest, un evento organizado por FUNDarte y Miami Light Project que en esta ocasión contará con la presencia del exitoso cantautor, músico y compositor Alex Cuba.

El festival, que arrancará a las 8 de la noche, tendrá entre sus invitados al trovador cubano Kelvis Ochoa y al salsero nicaragüense Luis Enrique. Estarán también el percusionista Roberto Vizcaíno Jr. y el cantante y guitarrista brasileño Munir Hossn.

En el caso de Alex Cuba, protagonista de la jornada, estará acompañado de su grupo Alex Cuba Trío.

Ganador de un Premio Grammy y de cuatro Grammy Latinos, Alex Cuba es uno de los exponentes más exitosos de la música de autor en el panorama de la música latina. Su repertorio cuenta con ocho álbumes: Humo de Tabaco (2004), Agua del Pozo (2007), Alex Cuba (2009), Ruido En El Sistema – Static In The System (2012), Healer (2015), Lo Único Constante (2017), Sublime (2019) y Mendó (2021).

El Global Cuba Fest congrega año tras año a artistas de diferentes manifestaciones y tiene como propósito incrementar la conciencia global y local en torno al tema de la diversidad cultural.

En el apartado musical, el evento ha contado históricamente con potentes producciones a cargo de virtuosos músicos con disímiles influencias, pero conservando siempre una sólida identidad cubana.

Han desfilado en el festival artistas y agrupaciones musicales de la talla de Habana Abierta, Albita Rodríguez, Gema Corredera, Pavel Urkiza, Interactivo, Aldo López-Gavilán, Dayme Arocena, Cimafunk, Alain Pérez, Hernán López-Nussa, entre otros.

FUNDarte es una organización multidisciplinaria sin fines de lucro dedicada a producir, presentar y promover el arte y la cultura en la ciudad de Miami. Además del Global Cuba Fest, cuenta con una importante cartelera a lo largo del año, que incluye festivales como Miami On Stage, Out in the Tropics y ZunZún Children’s Fest.