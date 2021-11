LA HABANA, Cuba.- Gilberto Castillo es un joven de 20 años residente en Güira de Melena, municipio de la occidental provincia de Artemisa. El día 11 de julio participó en las protestas populares que tuvieron lugar en esa localidad, así como a todo lo largo del país. De acuerdo con lo descrito por una fuente cercana a la familia, cuando los agentes del aparato represivo comenzaron a apedrear a la multitud, varios manifestantes respondieron a los ataques, entre ellos el joven, y supuestamente una piedra lanzada por él impactó en la vidriera de una tienda estatal en divisas (MLC).

La fuente relató a CubaNet que Gilberto Castillo fue hecho prisionero el 12 de julio en su casa, desde donde fue conducido hacia la unidad de Policía de Güira de Melena. De ahí lo trasladaron para la de Reloj Club, donde lo tuvieron preso 15 días. Posteriormente fue trasladado a la prisión Jóvenes de Occidente. Añade la fuente que la visita familiar en ese centro carcelario fue bajo la vigilancia de un guardia. En un momento en que este se distrajo, Castillo se levantó el pulóver y sus familiares pudieron ver que tenía el torso cubierto de marcas de lo que parecían ser cintazos o latigazos.

Durante la visita los guardias apenas lo dejaron hablar con su hermana. Ella explica que Gilberto tiene dificultades en el aprendizaje, estuvo matriculado en una escuela especial, pero nunca pasó de preescolar. No aprendió a escribir, incluso fue declarado no apto para el servicio militar. Asegura que las autoridades están al tanto de su condición, pues la familia hizo entrega en la oficina de Atención a la Población de Güira de Melena de copias de documentos que avalan la situación. No obstante, enfatiza, pretenden acusarlo de sabotaje y robo con fuerza, aunque su caso no ha sido cerrado. El oficial que recibió los documentos alegó que si el joven estaba “apto para tirar piedras, también estaba apto para cumplir sentencia”.

Antes de ser encarcelado, Gilberto Castillo se ganaba la vida como empleado en una finca particular, donde cuidaba el ganado y ordeñaba vacas. Su hermana asegura que el joven se lleva muy bien con el dueño, que lo aprecia mucho y valora su trabajo. Sus vecinos y en general las personas que lo conocen lo tienen en gran estima, por ser un muchacho tranquilo y callado.

