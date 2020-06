MIAMI, Estados Unidos. – Varios usuarios de Twitter han acusado de “incapacidad” a los médicos cubanos enviados por el régimen de La Habana a México, en medio de la pandemia de coronavirus.

“Llegan médicos cubanos a Veracruz y los tienen que capacitar. Se supone que ellos ya eran especialistas y los mejores”, denunció el doctor mexicano Francisco Alonso, al publicar dos imágenes de supuestos galenos en una sesión de entrenamiento.

Llegan médicos cubanos a Veracruz y los tienen que capacitar. Se supone que ellos ya eran especialistas y los mejores. pic.twitter.com/mjuYfYpN2A — Francisco Alonso (@drfjalonso) June 15, 2020

De acuerdo con el diario Reforma, la llegada de los médicos de la Isla al país azteca ha causado molestia entre los trabajadores de la Salud de esa nación, quienes aseguran que los especialistas cubanos no deberían ser contratados para atender a los pacientes de COVID-19, mientras algunos galenos mexicanos llevan meses sin recibir su salario.

Tras el tuit de Alonso, el usuario Dr. Pablo Vidal escribió que los médicos de la Isla “deberían estar actualizados” para evitar una capacitación que implica gastos en momentos de la pandemia. “La realidad es que son médicos generales sin experiencia y lo digo por gente directa que trabaja con ellos. Son manos sin experiencia. Una tristeza”, lamentó el presunto doctor.

Pues sabiendo a lo que vienen deberían estar actualizados y no tener que capacitarlos en este momento y con el gasto que implican. La realidad es que son médicos generales sin experiencia y lo digo por gente directa que trabaja con ellos. Son manos sin experiencia! Una tristeza — Dr. Pablo Vidal (@drpablovidal) June 16, 2020

“Estamos diciendo lo que pasa. ¡¡¡Si viniera gente de calidad a cooperar con algo que haga la diferencia estaríamos aplaudiendo la noticia!!! ¿Médicos generales? Hay muchísimos en México y señalar que especialistas mexicanos no ganan ni mitad de eso (que ganan los médicos de la Isla)”, agregó Vidal en otro tuit.

De acuerdo con Reforma, 585 médicos cubanos permanecerán en México hasta el 31 de julio de este año, a cambio de 135 millones de pesos que el Gobierno de México pagará al régimen de La Habana.

Por otro lado, tras la publicación de las imágenes de la sesión de entrenamiento de los médicos cubanos, algunos usuarios de la red social salieron en defensa de los especialistas de la Isla y pidieron a Alonso que definiera el significado de “capacitar” en su tuit. “Esto (las imágenes difundidas) podría ser perfectamente un curso de actualización de RCP que en cualquier país es obligatorio entre un período de entre 2-4 años. A lo mejor tienes pruebas de que son individuos sin experiencia clínica”, apuntó S. Camilo López-García.

Define capacitar. Esto podría ser perfectamente un curso de actualización de RCP que en cualquier país es obligatorio entre un período de entre 2-4 años. A lo mejor tienes pruebas de que son individuos sin experiencia clínica. — S. Camilo Lopez-Garcia (@CamyLG86) June 16, 2020

Por su parte, desde Costa Rica el usuario littlelilo se unió al debate y opinó que “la medicina cubana es una leyenda urbana. Hicieron creer al mundo que son los mejores (no dudo que sean buenos) pero por lo menos en CR no pueden ejercer y los ticos que estudiaron allá (en Cuba) no pueden trabajar aquí sin homologar todo y pasar los exámenes”.

“Tendrán cédula y todo pero no tienen competencias laborales de acuerdo al plan de estudios de México. Han llegado pacientes en paro; pacientes con muy pocos signos vitales que hay que darle reanimación y no saben dar reanimación cardiopulmonar”, dijo a Reforma Natalia Gómez, una médica egresada de la UNAM.

De acuerdo con la especialista, la contratación de los médicos cubanos podría tratarse de un “un asunto meramente político”, motivado por “la entrada de alguien a un puesto” bajo la condición de contratar a los médicos cubanos.

Gómez rechazó que se trate de discriminación en contra de los especialistas cubanos. Según ella, la molestia se debe a que los médicos de la Isla no tienen el perfil que se requiere para tratar a pacientes de la COVID-19.