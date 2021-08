MIAMI, Estados Unidos. – El Grupo de Turismo Gaviota, dependencia del conglomerado militar GAESA, expulsó al joven Alejandro Perdomo García de un curso de formación Técnico Superior en Asistencia Turística que realizaba en el Hotel Memories Miramar, informó el portal digital Yucabyte.

El hecho fue denunciado en redes sociales por el propio Perdomo García, quien fue separado del curso por expresar en redes sociales “criterios negativos y de irrespeto al Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez”.

El joven compartió en Twitter una carta de un directivo de Gaviota donde se enumeran las supuestas causas que dieron al traste con su separación de la entidad.

La misiva, firmada por Roberto Enríquez Calzadilla, delegado territorial de Gaviota en la región occidental, señala que el proceso contra Perdomo García se inició a raíz de quejas presentadas por la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana.

“La conducta de Alejandro Perdomo García al divulgar, expresar o promover manifestaciones de irrespeto a la figura del presidente de la República constituye una infracción grave de la disciplina laboral”, detalla el documento en uno de sus apartados.

Las publicaciones de la discordia fueron publicadas el pasado 11 de julio. Una de ellas hacía referencia al apagón de Internet y otra mencionaba la etiqueta #SOSCuba.

“Presidente Miguel Díaz-Canel, como puede ver en la foto, en mi trabajo se me acusa de faltarle al respeto a usted, por lo tanto se me aplica la medida de separación definitiva de la entidad laboral. Pienso que tomaron esa medida por mi forma de pensar y expresarme. Estoy en completo desacuerdo con la medida aplicada por mi entidad, ya que no considero que mi comentario le falte al respeto”, escribió el joven en su perfil de Twitter.

La medida contra Alejandro Perdomo García se distancia de las declaraciones hechas recientemente por el gobernante cubano, quien aseguró recientemente que nadie sería expulsado de universidades cubanas por pensar diferente.

“Alguien el otro día estaba preocupado en las redes sociales: que si había una campaña para separar de las universidades o de las escuelas a los muchachos que habían estado en estos hechos. No hay nada de eso, al contrario: todos esos muchachos se van a incorporar a sus escuelas, a sus universidades, se está hablando con todos. Aquí la universidad nunca ha sido exclusiva para revolucionarios o no revolucionarios, lo que sí aspiramos a que la formación que demos sea una formación revolucionaria”, comentó Díaz-Canel tras ser cuestionado sobre la continuidad educativa de los universitarios involucrados en las protestas del 11J.

No es la primera vez que jóvenes vinculados al sector del turismo son separados de sus centros laborales. En mayo de 2020, la directiva del hotel Grand Packard de La Habana expulsó de su puesto de trabajo a Jorge Félix Vázquez Acosta como consecuencia de sus expresiones “en contra del sistema socialista y de la Reforma Constitucional”.

Entre las “pruebas” presentadas contra Vázquez Acosta estuvieron las “declaraciones de trabajadores que fungen como testigos de la indisciplina” y un “informe de la comisión investigadora”.

